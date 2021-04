Co robimy w ukryciu – nasza recenzja serialu o wampirach…z przymrużeniem oka

W rolach głównych występują: Matt Berry (Królewna Śnieżka i Łowca), Kayvan Novak (Men in Black: International), Natasia Demetriou (The Festival), Harvey Guillén (Stażyści) i Mark Proksch (Inne zło). Twórcą serialu jest Jemaine Clement, a jednym z reżyserów produkcji jest nagrodzony Oscarem oraz dwiema nominacjami do tej prestiżowej nagrody Taika Waititi (Jojo Rabbit). Obowiązki producentów wykonawczych pełnili Jemaine Clement, Paul Simms oraz Taika Waititi, a także Scott Rudin, Garrett Basch i Eli Bush.

Gdzie oglądać „Co robimy w ukryciu”

Pomimo faktu, że za produkcją serialu stoją firmy XP, Two Canoes Pictures oraz 343 Incorporated, a emisją w USA zajmuje się stacja FX, to w Polsce wszystkie odcinki serialu można oglądać na HBO GO. Gdzie jeszcze można obejrzeć „Co robimy w ukryciu”? Serial dostępny jest też na Player.pl i CANAL+, gdzie oferowane są pakiety HBO, w ramach których można oglądać seriale z katalogu HBO GO. Koszt miesięcznego dostępu do HBO GO to 24,90 zł, natomiast pakiety na Player.pl i CANAL+ są dostępne w podobnych cenach.