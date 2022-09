Czym programiści zajmują się w wolnym czasie?

No Fluff Jobs, portal z ofertami pracy dla IT, z okazji Dnia Programisty przygotował raport dotyczący tego, czym ludzie wykonujący ten zawód zajmują się w wolnym czasie.

Okazuje się, że 69 procent badanych programistów zarobione pieniądze inwestuje w siebie, 39 procent decyduje się na nieruchomości, a aż 56 procent programistów preferuje oszczędzanie i zwyczajnie odkłada swoje pieniądze.

Co ciekawe, 20 procent jeździ na workation - czyli wykonują pracę podczas wakacji, nie wykorzystując urlopu. To z pewnością ogromny plus pracy zdalnej, który pozwala na zwiedzanie świata samemu lub z rodziną bez wykorzystywania dni urlopu - 8 godzin przy komputerze, pielęgnując kod, a później relaks na hiszpańskiej plaży czy zwiedzanie egzotycznych krajów. Na taki luksus nie mogą sobie jednak wszyscy pozwolić. Z badania wynika, że aż 38 procent programistów bardzo by chciało jeździć na workation, lecz z wielu względów nie ma takiej możliwości. Nadal należy to zatem traktować jako przywilej dla niewielkiej grupy pracowników.

Lukratywne wypłaty są przeznaczane na drogie samochody?

Kolejną ciekawą kwestią jest to, że 1/3 badanych programistów w ogóle nie posiada samochodu. Badanie nie podaje jednak, z czego to wynika - a przyczyn może być wiele, na przykład mieszkanie w dużym mieście i brak konieczności posiadania własnego pojazdu czy po prostu brak prawa jazdy. Niemniej jednak, ogromne wypłaty nie są raczej przeznaczane na drogie samochody.

Co jednak z wolnym czasem? Raport wykazuje, że 65 procent programistów, jak jest już po godzinach pracy, to relaksuje się oglądając telewizję. Co jednak warto zaznaczyć, to aż 57 procent uprawia sport. To całkiem niezła statystyka, która obala również mity dotyczące tego, że pracownicy IT to osoby, które nie uprawiają regularnie sportu.

Źródło: Informacja prasowa