Consult it! - startuje konkurs łączący technologię i konsulting w całość

Rozważasz karierę w konsultingu? Wiążesz swoją przyszłość z programowaniem? A może nie lubisz sztywnych podziałów i chciałbyś pracować w interdyscyplinarnym zespole? My też! Dlatego stworzyliśmy Consult it! – konkurs, który konsulting i technologię łączy w jedną całość i stawia uczestników przed wyzwaniem wprost ze świata biznesu.

Studenckie Koło Naukowe Konsultingu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zaprasza wszystkich studentów zainteresowanych tematyką konsultingu oraz nowych technologii na Consult it! – trzyetapowy konkurs oraz cykl warsztatów, ujawniający tajniki obu dyscyplin. A to wszystko pod hasłem przewodnim cybersecurity – tematu, do którego wagi i aktualności nie trzeba nikogo przekonywać.

To, co wyróżnia Consult it pośród innych konkursów, to możliwość wyboru ścieżki eliminacji. Uczestnicy mogą wybrać Eliminacje Konsultingowe – wtedy ich zadaniem będzie rozwiązanie case study o tematyce biznesowej lub Eliminacje Technologiczne – Hackathon.

Najlepsze drużyny zakwalifikują się do Finału, gdzie połączone zostaną w czteroosobowe zespoły. Zmierzą się tam z case study łączącym oba obszary tematyczne i zawalczą o łączną pulę nagród 10 000 zł. Na najlepsze 10 zespołów czekają zaproszenia na Galę Finałową, podczas której będą miały okazję zaprezentować swoje rozwiązania przed Jury oraz poznać przedstawicieli Partnerów naszego projektu.

Podejmij wyzwanie już dziś! Informacje o projekcie oraz zapisach są dostępne na stronie oraz na Facebooku.