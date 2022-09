Laptop z elastycznym ekranem - co potrafi ThinkPad X1 Fold?

Elastyczne wyświetlacze już od jakiegoś czasu nie budzą aż takich emocji. Widzimy je w smartfonach i wiemy, że pozwalają nam na więcej, oferując większą powierzchnię roboczą, a jednocześnie - nie musimy dzięki nim nosić w kieszeni pełnowymiarowego tabletu. To sprawia, że elastyczne ekrany trafiają także do innych urządzeń na rynku, pokazując, że to tematu chociażby laptopa także można podejść w innowacyjny i niecodzienny sposób.

Takim urządzeniem jest Lenovo X1 Fold - laptop który ma dwa oblicza

Lenovo X1 Fold to urządzenie bardzo specyficzne. Z pozoru jest tylko zwykłym laptopem, ale dzięki elastycznemu ekranowi możemy rozłożyć je do formy 13,3 calowego ekranu. Posiada ono magnetycznie doczepianą klawiaturę, którą możemy postawić przed nim i w ten sposób cieszyć się dużą powierzchnią roboczą. Dodatkowo, do zestawu dołączony jest rysik, pozwalający wykorzystać pełnie możliwości ekranu dotykowego. Jeżeli jesteście ciekawi, co jeszcze potrafi Lenovo X1 Fold, zapraszamy do obejrzenia naszego filmu na AntywebTV.

Materiał powstał we współpracy z Lenovo