Kolejną bolączkę stanowi wykorzystywanie tego samego hasła w kilku serwisach. Nie robi tego tylko połowa badanych.

Bartłomiej Drozd, ekspert serwisu ChronPESEL.pl:

Korzystanie z silnych haseł to warunek konieczny do tego, żeby chronić swoją tożsamość w sieci. Na szczęście jest kilka sprawdzonych sposób na to, żeby utrudnić zadanie cyberprzestępcom próbującym włamać się na nasze konto. Tworząc silne hasło powinniśmy przede wszystkim unikać zwrotów, które mogą być łatwe do odgadnięcia oraz imion i nazwisk osób bliskich lub zwierząt domowych. Konstruując je, powinniśmy zadbać o to, by składało się z dużych i małych liter, liczb i znaków specjalnych. W ten sposób można zapisać łatwe do zapamiętania zwroty, np. „mam pomysł” jako „M@mP0my$1”. Pamiętajmy także, żeby nie używać jednego hasła do kilku witryn.