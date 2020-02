Niedawno Konrad (jak co miesiąc) przygotował dla Was kompletną listę nowości na Netflix, tym razem na miesiąc marzec. Przejrzałem, co tam serwis zaplanował na najbliższe kilkadziesiąt dni i wybrałem najciekawsze moim zdaniem propozycje. Kiedy widzę takie zestawienia to zastanawiam się jakim cudem ludzie wciąż piszą, że „Na Netflix nie ma nic nowego” i „Na Netflix nie ma nic ciekawego”. Ja cały czas kombinuję jak rozciągnąć dobę i obejrzeć wybrane produkcje zanim znikną z usługi – ba, nie wyrabiam się nawet z nowymi rzeczami z katalogu Netflix Originals, które przecież w serwisie zostają. Mam nadzieję, że takie streszczenie będzie fajną pigułką informacji o nowościach na marzec. Zapraszam do filmu.

Zobacz też:

Najlepsze seriale Netflix 2019

Najlepsze filmy Netflix 2019

Po kompletną listę nowych filmów i seriali na marzec tego roku odsyłam Was do wpisu Konrada.