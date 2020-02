Jakie nowości w marcu na Netflix? Oto nowe filmy i seriale

Fani Spider-Mana będą zapewne zadowoleni z pojawienia się 2. części trylogii Sama Raimiego, która uzupełni kolekcję, bo do tej pory dostępne były tylko pierwsza i trzecia odsłona. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, jakie wady trapią każdy z tych filmów (niektóre są wspólne, inne dotyczą tylko konkretnej produkcji), ale dla osoby wychowanej na Spider-Man: TAS nie jest to wcale zła adaptacja komiksów Marvela. Zdania są oczywiście podzielone i część widzów wolałaby zapomnieć o podstarzałym Peterze Parkerze i zakręconej 3. części, ale mam pewien sentyment do tych produkcji i z chęcią je powtórzę. Szczególnie drugą część, którą uznano za najlepszą z całej trylogii.

W marcu doczekamy się też polskiego filmu „7 uczuć” Marka Koterskiego, a także „Kowboje kontra obcy” z Danielem Craigiem oraz Harrisonem Fordem. Na licencji Netflix zaserwuje nam też kolejne produkcje ze Studia Ghibli – wśród nich znajdą się „Księżniczka Mononoke” i „Spirit Away: W krainie Bogów”.

Lista oryginalnych produkcji Netflix w marcu będzie dość obszerna, a na dzień dzisiejszy wiemy, że wśród nich pojawią się 3. sezon „Ozark”, 3. sezon „Castlevanii”, 3. sezon „Protectora” oraz 2. sezon „Kingdom”. Kontynuacji doczeka się także animacja „Paradise PD” (zadebiutuje 2. sezon).

Z filmów Netfliksa nie mogę doczekać się premiery dwóch filmów. Pierwszy z nich, „Zaginione dziewczyny” został już doceniony na festiwalach. Opowiada o Mari Gilbert (Amy Ryan), która rusza do działania zmuszona bezczynnością policji w sprawie jej zaginionej córki. Wtedy kobieta odkrywa, że w okolicy dochodzi do morderstw młodych dziewczyn. Całość oparto na prawdziwych wydarzeniach. Drugim z tytułów jest „Śledztwo Spensera” z Markiem Wahlbergiem w reżyserii Petera Berga („Deepwater Horizon”, „Dzień patriotów”, „Hancock” i „Królestwo”), który wcześniej pracował też przy serialach „Bloodline” i „Pozostawionych”.

Lista premier na Netflix w marcu 2020:

• 01.03 – Nausicaä z Doliny Wiatru

• 01.03 – Striptiz

• 01.03 – Księżniczka Mononoke

• 01.03 – Dzikie żądze

• 01.03 – Rodzinka Yamadów

• 01.03 – Spirit Away: W krainie Bogów

• 01.03 – Narzeczona dla kota

• 01.03 – Spider-Man 2

• 01.03 – Nieproszeni goście

• 01.03 – Tajemniczy świat Arrietty

• 01.03 – Kowboje i obcy

• 01.03 – Księżniczka Kaguya

• 01.03 – Tammy

• 01.03 – Area 51

• 01.03 – 7 uczuć

• 01.03 – JoJo’s Bizarre Adventure

• 01.03 – Kot-o-ciaki

• 05.03 – Castlevania

• 06.03 – The Protector

• 06.03 – Paradise PD

• 06.03 – Spenser Confidential

• 13.03 – Kingdom

• 13.03 – Zaginione dziewczyny

• 27.03 – Ozark

Źródło: Upflix.pl