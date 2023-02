The Last of Us to z pewnością najgorętszy tytuł na początku tego roku. Serial został rewelacyjnie przyjęty przez widownię na całym świecie, a gracze zapragnęli odświeżyć tytuł, który ma już przecież niemal 10 lat. Niestety jeśli chcecie zrobić to na PC, to musicie jeszcze kilka tygodni poczekać.

The Last of Us na PC dopiero 28 marca

Oryginalna wersja The Last of Us wyszła na konsolę PlayStation 3 w 2013 roku i z miejsca stała się hitem. Grę chwalono przede wszystkim za ciekawą historię oraz oprawę wizualną, która robiła ogromne wrażenie. W 2014 roku tytuł trafił na PlayStation 4, a we wrześniu zeszłego roku pojawił się remake na PlayStation 5. Twórcy gry - Naughty Dog, wspólnie z wydawcą - Sony, zapowiedzieli też, że tym razem przygody Joela i Ellie będą również dostępne na PC, choć nieco później. Pierwotnie premiera została zaplanowana na 3 marca 2023 roku, praktycznie w kulminacyjnym momencie serialu, który wyprodukowało HBO, ale niestety nie uda się dotrzymać tego terminu.

The Last of Us Part I na PC pojawi się dopiero 28 marca. Powód jest jak zwykle ten sam, chęć dopracowania samej gry, aby spełniała najwyższe standardy i nie zawiodła fanów. Można chyba bezpiecznie założyć, że prace będą polegać przede wszystkim na optymalizacji, bo przecież historia i oprawa wizualna zostały poprawione już z myślą o PlayStation 5. Te nieco ponad 3 tygodnie to niby niewiele, ale będzie to już 2 tygodnie po zakończeniu emisji serialu, który bez wątpienia przysporzy temu tytułowi znacznie więcej fanów. Miejmy jednak nadzieje, że więcej opóźnień nie będzie i gracze doczekają się tego tytułu na PC.