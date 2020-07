Co mnie wkurza w Spotify?

Spotify Connect

Cudowna funkcja, niestety tylko w teorii. Może używam złych urządzeń, ale od zawsze mam z nią problem. To znaczy działa dobrze przez pierwszą godzinę, później urządzenia się odpinają mimo tego że są włączone (jak choćby podłączony do starego kina domowego smartfon z aplikacją Spotify) przez co po jakimś czasie system po prostu przestaje działać. Powtarza się to też z telewizorem na AndroidTV, urządzenia gubią się również podczas przełączania na testowanych smartfonach gdy jest ich podpiętych więcej niż dwa.

Jedyne gdzie jakiekolwiek spięcie działa u mnie dobrze jest iPhone 11 i Apple Watch. Tu zawsze jestem w stanie zmieniać utwory z poziomu zegarka czy regulować głośność. Ale to jest akurat zasługa Apple, a nie Spotify, bo nawet bez zainstalowanej w zegarku aplikacji iOS pozwala mi na taką obsługę.

Błędy w bibliotece, niekompletne płyty, urwane utwory, słaba jakość

Zdarzyło mi się niedawno, że pierwszy utwór na płycie nie był utworem z tego albumu. Sam byłem zdziwiony, bo przesłuchałem krążek z 15 razy, kupiłem do na CD i po wrzuceniu płyty do odtwarzacza nie wiedziałem co się dzieje. Dla pewności włączyłem go jeszcze na YT i to Spotify dało ciała. To znaczy może wydawca, zespół – ciężko ocenić. W bibliotece jest po prostu zły utwór i tyle.

Jeden z moich ulubionych kawałków jednego ze szwedzkich zespołów jest natomiast urwany w połowie. Mam ten album na kasecie, katowałem go w szkole średniej, znam taśmę na pamięć. Urwany i tyle. Co zabawne ma też oznaczenie „explicit lyrics”, a jest wyjątkowo dla tej płyty…utworem instrumentalnym.

Różnie bywa również z jakością niektórych albumów. Trudno mi uwierzyć, że krążki które sam posiadam na CD i brzmią bardzo dobrze, w Spotify potrafią brzmieć fatalnie – jakby ktoś nie pokusił się o wrzucenie plików choćby w 128kbps. Zdarza się również, że w serwisie pojawiają się albumy z nieco innym masteringiem niż na oficjalnym wydawnictwie. Nie mówię że gorszym, innym.

Mocno kuleje natomiast informacja. Więc jeśli ktoś chce zapoznać się z dyskografią patrząc na umieszczone w Spotify lata wydania poszczególnych płyt, polecam tego nie robić. Jeśli chodzi o muzykę metalową, zajrzyjcie na świetny (choć bardzo archaiczny w konstrukcji) serwis Metal-Archives. W pozostałych gatunkach na pewno lepiej niż w Spotify zrobić to choćby w Wikipedii.