Clubhouse rejestruje wszystkie rozmowy i nie tylko. To maszynka do zbierania o nas informacji

Przede wszystkim, nawet jeżeli chiński rząd nie nagrywa wszystkich prowadzonych konwersacji, to na pewno robi to sam Clubhouse. Twórcy tak ujęli ten zapis w regulaminie:

Solely for the purpose of supporting incident investigations, we temporarily record the audio in a room while the room is live. If a user reports a Trust and Safety violation while the room is active, we retain the audio for the purposes of investigating the incident, and then delete it when the investigation is complete. If no incident is reported in a room, we delete the temporary audio recording when the room ends.