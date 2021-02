Czym jest Clubhouse?

Clubhouse to podobno hit internetu. Platforma podchodzi do kontaktów międzyludzkich zupełnie inaczej niż inne popularne miejsca w sieci, stawiając na audio oraz rozmowy w czasie rzeczywistym. Jeśli chcecie dowiedzieć się o niej więcej, Konrad starał się wyjaśnić fenomen Clubhouse w swoim niedawnym wpisie na Antyweb. Ja z uwagi na przesyt serwisów społecznościowych i chęć ograniczenia czasu w nich spędzanego, raczej odpuszczę. Jak to jednak niestety w przypadku zyskujących na popularności platform bywa, prędzej czy później okazuje się, że bezpieczeństwo nie jest idealne albo ciężko o zachowanie pełnej prywatności.

Badacze ze Stanford Internet Observatory twierdzą, że sposób funkcjonowania cały czas zyskującej na popularności platformy Clubhouse może prowadzić do wycieku nagrań umieszczonych w usłudze. Clubhouse bazuje na chińskiej platformie Agora, która obsługuje dla nich konwersacje audio. Kiedy użytkownik dołącza do kanału w usłudze, wysyłany jest pakiet metadanych, który zawiera clubhousowe ID oraz ID pokoju rozmów. Dane nie są zaszyfrowane, ma więc do nich dostęp każde zewnętrzne oprogramowanie monitorujące ruch sieciowy. Można więc łatwo sprawdzić czy konkretni użytkownicy ze sobą rozmawiają, bazując na tym, że dołączyli do jednego kanału rozmów. SIO uważa również, że Agora może mieć dostęp do surowych nagrań audio wszystkich użytkowników Clubhouse i nikt tak naprawdę nie wie, czy są one przez firmę przechowywane. Agora nie wyjaśnia ponadto czy aby na pewno wszystkie rozmowy użytkowników platformy są w pełni szyfrowane.