Instagram nie ma litości. Nieustannie rozkrada co najlepsze z konkurencji

Instagram jest jednym z najpopularniejszych serwisów społecznościowych na świecie. Nastawiony na przekaz wizualny, gdzie tekst schodzi na dalszy plan — choć trudno odmówić popularności jego komunikatorowi. Jak wiadomo – podpatrzenie i skopiowanie u siebie formatu Relacji ze Snapchata okazało się strzałem w dziesiątkę. Pozwoliło to wbić się społecznościówce na nowy poziom — zaangażowanie użytkowników wzrosło, a odklejenie się od smartfona stało się trudniejsze niż kiedykolwiek. No ale ze Snapchata już nie ma czego rozkradać: Instagram ma ich formaty, ma ich filtry. Czas zatem wziąć się za TikTok i tamtejsze rozwiązania.

Relacje na Instagramie będą przewijane niczym materiały na TikTok

Pod względem funkcji — Instagram nie bardzo ma co sobie wziąć od konkurencji. Wszystko co najważniejsze zdążył już dawno temu sklonować i dostosować do swoich potrzeb. Tego samego jednak nie można powiedzieć o interfejsie, który znacznie odstaje od tego, co użytkownicy pokochali w TikToku. Ale facebookowa ekipa odpowiedzialna za Instagram doskonale sobie z tego zdaje sprawę i — jak to ma w zwyczaju — robi wszystko co najlepsze dla swoich użytkowników. W tym konkretnym przypadku: wkrótce zmieni formę nawigacji na taką, której trudno nie skojarzyć z rozwiązaniami chińskiej aplikacji.

#Instagram is working on Vertical Stories 👀

Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2021

Niebawem Relacje na Instagramie mają być przewijane analogicznie do materiałów na TikToku. Pożegnamy przeklikiwanie / mazanie po ekranie w poziomie, a wszystko zostanie przeniesione do pionu. Jak wspomina Sarah Perez w swoim wpisie na łamach Tech Crunch, ta zmiana w interfejsie może nieść za sobą więcej następstw. Jednym z nich jest chęć odejścia od statycznych obrazków, które obecnie stanowią lwią część wpisów w tym formacie. A skoro będą znikać zdjęcia, to prawdopodobnie to samo tyczy się również udostępnianych w tej formie wpisów (a przypominam, że Instagram testuje właśnie blokowanie udostępniania dalej w Relacjach). No a nawet jeśli nie będzie to kompletne odcięcie się od obrazków, to żadną tajemnicą nie jest, że nowy format lepiej sprawdzi się przy wideo. Nie bez powodu zresztą ostatnie zmiany w ich algorytmie nadają wyższy priorytet Instagram Reels.