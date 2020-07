Postawiłem w domu inteligentny ogród Smart Garden i patrzę jak rosną mi poziomki

Wszystko jest bardzo dobrze opisane i instalacja ogrodu nikomu nie powinna sprawić problemu. Wypakowane sadzonki umieszczamy w specjalnych pojemnikach (posiadających dodatkowe miejsce do opisania), umieszczamy w doniczce, nakładamy plastikowe osłonki, nalewamy wodę tak by pływak znajdował się na odpowiednim poziomie, podłączamy lampę – i tyle. Później wszystko dzieje się już niezależnie od nas. W razie jakby ktoś miał jakikolwiek problem, producent przygotował film instruktażowy, który rozwieje wszystkie ewentualne wątpliwości.

Generalnie warto też rzucić okiem na pozostałe filmy na kanale, pozwolą one zapoznać się na przykład z zasadami pielęgnacji roślin kiedy te osiągną już większe rozmiary. Na stronie producenta jest też specjalny dział „porady”, w którym wyjaśniono masę rzeczy, w tym właśnie jak opiekować się roślinami, jak je przycinać, przesadzać, klonować czy łączyć w ramach jednego ogrodu.

Aplikacja mobilna do ogrodu Click & Grow Smart Garden

Producent Smart Garden przygotował też własną aplikację. Niestety nie łączy się ona w żaden sposób z samym ogrodem i jest raczej takim offline’owym pomocnikiem, który jedynie pomaga śledzić proces wzrostu roślin, ale w bardzo ograniczonym zakresie. W aplikacji tworzymy własny ogród i informujemy program co w nim zasadziliśmy. Appka pamięta datę dodania rośliny, więc będziecie dostawać taką informację wraz z wykresem cyklu jej życia. Do tego zestaw podstawowych informacji, takich jak czas kiełkowania, wzrostu, idealna temperatura. Niestety aplikacja nie została przetłumaczona na język polski i mam nadzieję, że za jakiś czas się takiego tłumaczenia doczeka. Szkoda, że ogrodu nie wyposażono w żaden czujnik, który dawałby jakieś konkretne informacje na przykład o stanie wody w zbiorniku czy sugerował zapalenie lampy z uwagi na niewystarczającą ilość światła dla roślin. Appce zdarza się też raz na jakiś czas działać za wolno i zmuszać do długiego oglądania ekranu ładowania – w większości przypadków działa jednak bardzo dobrze. Fajnie, że w katalogu roślin znajdują się bezpośrednie linki do sklepu (ikona koszyka), które odsyłają na stronę produktu gdzie można go nabyć. Szkoda natomiast, że nie jest to polska wersja sklepu, a ceny wyświetlają się w euro.