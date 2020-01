Zwiastun kontynuacji jednego z najgłośniejszych horrorów ostatnich lat. Ciche miejsce 2

Pierwsza część filmu Ciche miejsce była sporym sukcesem. Spodobała się krytykom oraz widzom. Wszystkich zainteresowanych odsyłam na Netfliksa, ponieważ na ten moment właśnie tam można ją zobaczyć. Fabuła horroru opowiadała o rodzinie starającej się przetrwać w świecie pełnym potworów, które reagują nawet na najmniejszy hałas. Śmiertelne niebezpieczeństwo czaiło się na nich na każdym kroku, a oni nie mogli krzyczeć.

Ciche miejsce 2 w kinach od 20 marca

Druga część stanowi bezpośrednią kontynuację swojej poprzedniczki. Rodzina w ciszy będzie kontynuowała walkę o przetrwanie. Zapuszczą się w nieznane, szukając tam ratunku. Okaż się jednak, że stworzenia reagujące na dźwięki, które były ich zmorą do tej pory, wcale nie są najgorszym, co mogłoby im się przytrafić. Czekają nas nowe, mrożące krew w żyłach przygody i nowe postaci. Wszyscy fani z pewnością trzymają kciuki, aby druga część zachowała poziom jedynki albo była od niej lepsza.

Reżyserem i scenarzystą filmu ponownie został John Krasinski (The Office, Ciche miejsce). W produkcji wystąpią m.in. Emily Blunt (Dziewczyna z pociągu, Na skraju jutra), Cillian Murphy (Peaky Blinders, W stronę słońca), Noah Jupe (Ciche miejsce, Cudowny chłopak), Millicent Simmonds (Ciche miejsce, Wonderstruck) i Djimon Hounsou (Krwawy diament, Gladiator).

Wielbiciele horrorów mają się z czego cieszyć. Wygląda na to, że będą mogli rozpocząć wiosnę dokładnie tak, jak lubią. Całej reszcie również polecam sprawdzenie chociażby pierwszej części. To dość nietypowy film, który może przypaść do gustu nawet tym, którzy od tego gatunku starają się stronić. A może po prostu nie przepadacie za zbyt wielką ilością dialogów i chcielibyście obejrzeć coś, co was nimi nie przygniecie? Śmiało! Słowem – każdy znajdzie jakiś element dla siebie. Oby tylko sequel w ogóle okazał się poprzedni. Zakończenie poprzedniej części dawała pole do popisu wyobraźni widzów. Jak będzie tym razem?