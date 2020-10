Chrome kasuje ciasteczka po zamknięciu przeglądarki, ale dla usług Google robi wyjątki – wiedzieliście o tym?

Najwyraźniej by się przed tym uchronić niezbędne jest dopisanie usługi, w tym przypadku YouTube, do listy stron które nigdy nie mogą korzystać z ciasteczek — to samo dotyczy zresztą samej domeny Google.com. Autor w swoim tekście stawia pytanie czy to błąd czy celowe działanie. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że sprawa dotyczy wyłącznie usług Google, nie wygląda to jak przypadkowy błąd. Jak widać na moim przykładzie — u mnie sprawy mają się identycznie (testowane dziś w Google Chrome na Mac, Wersja 86.0.4240.80 (Oficjalna wersja) (x86_64)).