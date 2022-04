Współpraca ChromeOS Flex z Androidem - to nie to samo co Apple, ale jest

Smartfony z Androidem to najpopularniejsze urządzenia mobilne w Polsce, tak więc niektórym z Was, którzy zechcą ożywić swój stary komputer przyda się wiedza, czy ChromeOS Flex współpracuje z tym systemem mobilnym. Jeśli jesteście zainteresowani tylko zainstalowaniem ChromeOS Flex, odsyłam Was do mojego wpisu - link do niego znajdziecie poniżej.

Parowanie ChromeOS Flex ze smartfonem z Androidem

Połączenie naszego komputera z ChromeOS Flex z Androidem możemy skonfigurować w ustawieniach systemu w zakładce - Połączone urządzenia. Całość parowania sprowadza się do potwierdzania kolejnych kroków, ważne aby oba urządzenia miały włączony Bluetooth i były w tej samej sieci WiFi.

Po połączeniu obu urządzeń automatycznie włącza się opcja Smart Lock, dzięki której odblokujemy i zalogujemy się automatycznie do komputera, bez konieczności wpisywania hasła - wystarczy kliknąć w swój awatar na ekranie blokady.

Phone Hub na ChromeOS Flex

Podstawowe funkcje, z których możemy korzystać po połączeniu komputera ze smartfonem kryją się pod usługą Phone Hub, która to wyświetla się na pasku zadań w postaci ikony. Po jej kliknięciu uzyskujemy na przykład dostęp do uruchomionych stron internetowych na smartfonie, możemy go w tym samym miejscu zlokalizować - jeśli go gdzieś zapodziejemy w domu (w telefonie włącza się wówczas głośny dźwięk, nawet przy wyciszeniu) lub włączyć w nim tryb "nie przeszkadzać".

Działają też powiadomienia, sprawdziłem opcję z Messengerem i nawet przy zamkniętej przeglądarce na ChromeOS Flex, w przypadku gdy otrzymamy wiadomość na smartfonie, pojawi się nam ona na komputerze i co więcej - w tym samym miejscu będziemy mogli na nią odpowiedzieć, bez uruchamiania Messengera w przeglądarce.

Podobnie działają też wiadomości SMS/MMS, które możemy przeglądać, odbierać i wysyłać w osobnej aplikacji Messages na komputerze. Niestety, nie udało mi się uzyskać na komputerze powiadomień w przypadku połączeń telefonicznych - nie wiem czy Phone Hub (mam na myśli same powiadomienia o nowym połączeniu) ich nie obsługuje, czy zwyczajnie jest to wina tego starego komputera.

Udostępnianie w pobliżu

W przypadku funkcji udostępniania w pobliżu z kolei, dobrze to działa w kierunku z komputera do telefonu, w drugą stronę nie udało mi się wysłać pliku. Znowu nie mam tu pewności czy to wina ograniczeń w tej funkcji czy samego smartfona.

Niemniej wysyłanie plików na smartfona działa bez zarzutu, wystarczy w aplikacji Pliki na komputerze zaznaczyć pliki do wysyłki i skorzystać z opcji udostępniania w pobliżu. Od razu znalazło mój telefon i po zaakceptowaniu na urządzeniu plik został wysłany i odebrany na smartfonie.

To w zasadzie wszystkie możliwości współpracy ChromeOS Flex z Androidem, dalekie to jest od funkcjonalności w ekosystemie Apple, z którego na co dzień korzystam. Jednak do podstawowych czynności jak wysyłanie plików, automatyczne odblokowywanie komputera, wyciszanie telefonu, znajdowani go czy odbieranie powiadomień z aplikacji, a nawet odpowiadanie na nie, połączenie takie wydaje się przydatne.