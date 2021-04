Teraz, dzięki zespołowi odpowiedzialnemu za rozwój Chrome, wszyscy będziemy mogli z takiego narzędzia skorzystać i to bez sięgania po dodatki. Najnowsza wersja przeglądarki wprowadza super opcję – generator linku do zaznaczonego tekstu na stronie. By z niego skorzystać wystarczy zaznaczyć fragment tekstu na stronie, kliknąć prawy przyciskiem myszy i wybrać „link do zaznaczenia”.

Wtedy znajdzie się on w schowku i po chwili możemy wkleić go w maila, wiadomość na komunikatorze czy gdziekolwiek chcemy. Na tę chwilę opcja ta pojawia się na desktopie oraz na Androidzie, a w Chrome na iOS ma pojawić się „wkrótce”. Co stanie się, gdy odbiorca kliknie w taki link? Po wczytaniu strony przeglądarka od razu przewinie witrynę do miejsca, gdzie jest zaznaczony tekst – proste i skuteczne.

Wygodniejsza praca z plikami PDF w Chrome – nowe narzędzia

To jednak nie koniec dobrych wiadomości, bo w chrome dodano także lepszą obsługę plików PDF. Te coraz częściej użytkownicy otwierają w oknach przeglądarek internetowych, zamiast dedykowanego oprogramowania, co mnie wcale nie dziwi, bo w większości sytuacji są to w pełni wystarczające narzędzia. Nie oznacza to jednak, że nie mogą stać się lepsze, a w Chrome właśnie pojawiła się ekstra nowość pozwalającą na lepszą nawigację po dokumencie.