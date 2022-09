Koniec zabawy w kotka i myszkę - zapadł wyrok Sądu Najwyższego w sprawie Chomikuj.pl

Wszystko wskazuje na to, że to koniec dziesięcioletniej już batalii Stowarzyszenia Filmowców Polskich z właścicielami serwisu Chomikuj.pl.

Sąd Najwyższy udostępnił właśnie uzasadnienie wyroku z 27 maja 2022 roku (II CSKP 3/22), który jednoznaczenie wskazuje działania Chomikuj.pl jako nie tylko pomocnictwo w naruszeniu praw autorskich, ale też współsprawstwo bezpośrednie. Co w zasadzie będzie umożliwiało pociąganie do odpowiedzialności Chomikuj.pl i podobne serwisy - hostingi, na które ich użytkownicy wrzucają nielegalne treści.

Po raz pierwszy o sprawie pisaliśmy Wam w 2015 roku, kiedy to zapadł pierwszy wyrok przeciwko Chomikuj.pl i później w 2017 roku po wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie, nakazującym właścicielom serwisu Chomikuj.pl samodzielne sprawdzanie w serwisie i wyszukiwarkach Google lub Bing, czy aby po usunięciu nielegalnych treści te nie pojawiają się na Chomikuj.pl ponownie.

Chomikuj.pl odwołało się od tego wyroku do Sądu Najwyższego, który to odrzucił skargę kasacyjną i uznał serwis za bezpośrednio odpowiedzialnego za naruszenia autorskich praw majątkowych.

Sąd Najwyższy stwierdził, że jeśli podmiot praw autorskich powiadomi usługodawcę o istnieniu naruszenia, usługodawca jest nie tylko zobowiązany do niezwłocznego usunięcia danych treści lub zablokowania do nich dostępu, ale także „do podjęcia odpowiednich środków w celu przeciwdziałania dalszym naruszeniom.

Tak więc, dotychczasowe tłumaczenie, iż reagujemy na zgłoszenia właścicieli praw autorskich i usuwamy wskazane treści, będzie teraz niewystarczające. Wiadomym jest, że samo ich usunięcie nie załatwiało sprawy, pojawiały się przecież niemal natychmiast te same nielegalne treści na innych kontach, co w rezultacie sprowadzało to do zabawy w kotka i myszkę.

Sąd Najwyższy wprost wskazał, że art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a zatem co do zasady wszystkie środki w nim wymienione, w tym odszkodowanie w postaci dwukrotności tzw. stosownego wynagrodzenia, nie są ograniczone do bezpośredniego sprawcy naruszenia, stanowiąc ogólnie o osobie, która dopuściła się naruszenia praw autorskich na szkodę uprawnionego.

Chomikuj.pl będzie musiało więc opracować narzędzie, które nie tylko usunie nielegalne treści z serwisu, ale i zablokuje ich dodawanie w przyszłości, również na innych czy nowych kontach. W przeciwnym razie może odpowiadać finansowo za stwierdzone naruszenia w swoim serwisie.

Źródło: Stowarzyszenie Filmowców Polskich.