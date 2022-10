Wprawdzie Chomikuj.pl raz na jakiś czas przeprowadza takie czystki w swoim serwisie i usuwa starsze pliki, ale ostatniego komunikatu przesłanego do użytkowników Chomikuj.pl nie sposób nie połączyć z niedawnym wyrokiem Sądu Najwyższego zwłaszcza, że nie do końca może tu chodzić jedynie o starsze czy nieużywane pliki.

Wyrok ten zakończył wieloletnią batalię Stowarzyszenia Filmowców Polskich z właścicielami serwisu Chomikuj.pl. Na mocy tego wyroku Chomikuj.pl zobowiązane zostało do opracowania narzędzia, które nie tylko usunie pliki naruszające prawa autorskie, ale i zablokuje ich dodawanie w przyszłości - na jakichkolwiek innych kontach w tym serwisie.

Być może więc, zapowiedziane na 16 listopada czystki w serwisie są wstępem do szerszych działań w tym temacie. W komunikacie swym Chomikuj.pl zaznacza, że chodzi o pliki nieużywane od dawna, pytanie tylko co to tak naprawdę oznacza? Wszak decyzja jest już ostateczna, Chomikuj już zadecydowało, które pliki zostaną usunięte, można je jedynie ściągnąć do dysk swojego komputera - znajdziecie je w zakładce „Foldery”, gdzie Chomikuj przeniosło wszystkie pliki przeznaczone do usunięcia 16 listopada.

Zastanawiający jest jeszcze zapis - „Zostaną one usunięte automatycznie za 30 dni wraz z ich wszystkimi kopiami”. Może tu chodzić więc nie tylko o starsze i nieużywane pliki - w pełni legalnie przechowywane przez użytkowników, ale również i te naruszające prawa autorskie.

Krótko mówiąc - administracja pod pretekstem (?) oszczędności na dyskach, postanowiła zrobić czystki w serwisie. Co ciekawe i mało intuicyjne - niezależnie czy materiał narusza prawa autorskie czy nie. W moim folderze przeznaczonym do usunięcia, znajduje się 72 GB muzyki - cały content zuploadowany rok temu. Myślę, że wielu właścicieli chomików nie będzie nawet świadomych, że ich pliki zostaną bezpowrotnie skasowane, już za 3 tygodnie. Ja nie dbam o tą muzykę, mam ją na dysku. Ale żodyn z Was jej już nie pobierze. Tak jak ja, nie pobiorę waszych e-booków...

O sprawie poinformował jeden z użytkowników Wykopu, który przetrzymywał na Chomikuj.pl 72 GB muzyki, wrzuconej tam rok temu. Pomijam tu fakt, że nawet jeśli to była legalna muzyka - to jej udostępnienie do pobrania w sieci już narusza prawa autorskie, więc nie rozumiem zdziwienia tego użytkownika. Niemniej, pliki te zostały dodane przez niego rok temu, więc ciężko tu podciągnąć to pod tłumaczenie Chomikuj.pl, iż chodzi tu tylko o „stare i nieużywane od dawna pliki”.

Tak więc wracając do usuwania kopi - dla przykładu, jeśli znalazła się tam muzyka, do której zostały zgłoszone roszczenia, a w międzyczasie ktoś ją skopiował do swojego dysku na Chomikuj.pl może się okazać tak, iż 16 listopada zniknie ona z folderu źródłowego, jak i znikną jej kopie na innych kontach.

W ten sposób, Chomikuj.pl z miejsca pozbędzie się też mnóstwa plików na kontach nieaktywnych, do których właściciele stracili już dostęp lub zapomnieli o nich. Tak więc baza będzie dużo chudsza i łatwiejsza do wdrożenia w niej narzędzia, które będzie automatycznie usuwało dodawane treści naruszające prawa autorskie, a więc zgodnego z wyrokiem Sądu Najwyższego.