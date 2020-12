Chińczycy właśnie przywieźli na Ziemię skały z Księżyca

Chińskie media potwierdziły właśnie, że pierwsza misja mająca na celu przywiezienie cennego surowca wróciła na Ziemię z pojemnikiem pełnym księżycowych skał. Kapsuła z materiałami zebranymi na Księżycu weszła w ziemską atmosferę i dzięki spadochronowi wylądowała bezpiecznie w ośnieżonej części Mongolii.

Bezzałogowy pojazd wystartował 23 listopada i jak widać udało mu się powrócić, tak jak planowano, przed końcem roku. Chang’e 5 to jednak tylko jeden z etapów dużej, kompleksowej misji, której celem jest obecność Chin w kosmosie i trwałe oddziaływanie na eksplorację pozaziemskich miejsc.

Teams moving in. Temperature of the capsule will soon be tested before being opened. pic.twitter.com/8EUgyOA5cV

— Andrew Jones (@AJ_FI) December 16, 2020