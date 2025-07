CHERY w Polsce. Poznaj modele Tiggo 7 i Tiggo 8 - także hybrydy

Producent teraz wkracza do nas z impetem, oferując pojazdy, które łączą innowacyjność, bezpieczeństwo i niezawodność. Na polski rynek Chery wjeżdża z czterema nowymi modelami SUV-ów. Wszystkie powstały na modularnej platformie T1X, która zapewnia długi rozstaw osi, stabilną sylwetkę, komfortowe i przestronne wnętrza oraz wysoką pozycję siedzenia i świetną widoczność.

Zacznijmy od Chery TIGGO 7 – to prawdziwa gwiazda, najczęściej eksportowany SUV segmentu C z Chin przez trzy kolejne lata, flagowy model i lider sprzedaży w rodzinie TIGGO. Jest to idealny wybór dla tych, którzy cenią sobie zwinność, prostotę i funkcjonalność w klasycznym, 5-osobowym układzie. Pod maską TIGGO 7 znajdziemy dynamiczny silnik 1.6T-GDI o mocy 147 KM i momencie obrotowym 275 Nm, połączony z 7-stopniową automatyczną skrzynią dwusprzęgłową Getrag, uznawaną za jedną z 10 najlepszych na świecie. To gwarancja płynnej i dynamicznej jazdy. Wersja z napędem na wszystkie koła AWD przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 9.4 sekundy!

Wnętrze TIGGO 7 to prawdziwa oaza komfortu i technologii. Klasyczny 5-osobowy układ oferuje pojemny bagażnik o pojemności 500 litrów, a po złożeniu siedzeń aż 1305 litrów. Centralnym punktem kokpitu jest zakrzywiony, podwójny ekran o przekątnej 24,6 cala, który zachwyca rozdzielczością 1920x720 pikseli. Za jego płynne działanie odpowiada superwydajny chip Qualcomm 8155, który gwarantuje szybki start (2 sekundy) i błyskawiczną reakcję na ponad 20 komend głosowych. Nie zabrakło też bezprzewodowego Apple CarPlay i Android Auto oraz bezprzewodowej ładowarki 50W.

W TIGGO 7 bezpieczeństwo jest priorytetem. Samochód został zbudowany zgodnie z 5-gwiazdkowymi standardami Global NCAP, a ponad 60% nadwozia wykonano ze stali o wysokiej wytrzymałości. W kabinie znajdziemy 7 poduszek powietrznych, a także rozbudowany system ADAS poziomu 2.5, składający się z 24 funkcji, takich jak adaptacyjny tempomat, system monitorowania zmęczenia kierowcy czy autonomiczne hamowanie awaryjne. Wisienką na torcie jest transparentne podwozie 540°, które pozwala zobaczyć otoczenie 360 stopni wokół pojazdu oraz 180 stopni pod nim – to koniec martwych stref!

Teraz coś dla fanów ekologicznych rozwiązań – Chery TIGGO 7 PHEV. Sercem TIGGO 7 PHEV jest technologia CHERY Super Hybrid (CSH) z 1.5T-GDI DHE (Dedicated Hybrid Engine) i dedykowaną skrzynią DHT. To połączenie generuje imponującą moc 279 KM i moment obrotowy 365 Nm, zapewniając przyspieszenie od 0 do 100 km/h w zaledwie 8.2 sekundy. Dzięki baterii o pojemności 18.3 kWh, TIGGO 7 PHEV oferuje aż 90 km zasięgu w trybie czysto elektrycznym, a łączny zasięg to imponujące 1200 km. Co więcej, dzięki funkcji V2L (Vehicle-to-Load) o mocy 3.3 kW, Wasz samochód może stać się mobilną stacją zasilania na kempingu. Szybkie ładowanie DC pozwala na naładowanie baterii od 30% do 80% w zaledwie 20 minut! Znajdziemy tu inteligentny system klimatyzacji zdrowotnej z filtrem PM2.5 i jonizacją, panoramiczny dach sterowany głosowo oraz system audio SONY z 8 głośnikami i 64-kolorowe oświetlenie ambientowe.

Przenieśmy się do segmentu D, gdzie króluje Chery TIGGO 8 – SUV, który od debiutu w 2018 roku sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy na całym świecie! To 7-miejscowy, premium SUV, idealny dla rodzin i osób szukających równowagi między technologią, praktycznością a wygodą. TIGGO 8, podobnie jak TIGGO 7, wyposażony jest w silnik 1.6T-GDI o mocy 147 KM i 275 Nm momentu obrotowego, współpracujący z 7-biegową skrzynią DCT. Przestrzeń wewnętrzna to jego kluczowy atut – układ 5+2 siedzeń oferuje elastyczne wykorzystanie przestrzeni, a trzeci rząd siedzeń może całkowicie złożyć się w podłogę, tworząc płaską powierzchnię. Bagażnik ma imponującą pojemność 1930 litrów po złożeniu obu tylnych rzędów! Znajdziecie tu także 36 inteligentnych rozwiązań do przechowywania, w tym chłodzony podłokietnik.

Wnętrze TIGGO 8 to synonim luksusu. Aż 78,9% powierzchni kabiny pokryte jest miękkimi materiałami, a konsola środkowa zachwyca dekorem drewna. Prawdziwą perełką jest ultranawygodny fotel pasażera „Queen’s Seat” z 10-punktowym masażem i elektrycznie regulowanym podnóżkiem. Technologicznie zaawansowany kokpit obejmuje dwa ekrany: 15,6-calowy ekran główny 2.5K HD oraz 10,25-calowy cyfrowy zestaw wskaźników. Do tego system audio SONY z 12 głośnikami, z czego dwa znajdują się w zagłówku kierowcy, umożliwiając tryb prywatny!

Bezpieczeństwo w TIGGO 8 to najwyższy poziom. Ultrasztywna konstrukcja nadwozia, wykonana w ponad 65% ze stali o wysokiej wytrzymałości, oraz aż 9 poduszek powietrznych, w tym innowacyjne poduszki chroniące przed wtórnymi urazami głowy obu przednich pasażerów. System ADAS poziomu 2.5 obejmuje 24 zaawansowane funkcje, zapewniając pełne wsparcie kierowcy. Na koniec – Chery TIGGO 8 PHEV, nowa generacja modelu, która podnosi poprzeczkę w segmencie SUV-ów D. To połączenie luksusu, technologii i przestronności z zaawansowanymi rozwiązaniami hybrydowymi Chery Super Hybrid. Ten model również napędza układ 1.5T-GDI DHE z dedykowaną skrzynią DHT, oferując moc 279 KM i 365 Nm momentu obrotowego. Wszystkie innowacyjne technologie ładowania i bezpieczeństwa baterii, które znamy z TIGGO 7 PHEV, znajdziemy również tutaj.

Przejdźmy teraz do kwestii, która z pewnością interesuje wielu z Was – ceny i dostępność. Chery wkracza na polski rynek z bardzo konkurencyjną ofertą, która ma szansę namieszać w segmentach SUV-ów C i D. Chery TIGGO 7 (wersja spalinowa) startuje od 124 900 PLN za wersję Essential, a topowa wersja Prestige AWD to koszt 154 900 PLN. Jeśli chodzi o ekologicznego brata, Chery TIGGO 7 PHEV, jego ceny zaczynają się od 154 900 PLN za wersję Essential, a bogatsza wersja Prestige to 164 900 PLN. Dla tych, którzy potrzebują więcej przestrzeni i luksusu, Chery TIGGO 8 (wersja spalinowa) dostępny jest od 149 900 PLN (Essential), a w wersji Prestige kosztuje 159 900 PLN. Najbardziej zaawansowany Chery TIGGO 8 PHEV to wydatek rzędu 169 900 PLN za wariant Essential, natomiast flagowa wersja Prestige wyceniona została na 179 900 PLN.

Materiał powstał we współpracy z marką CHERY.