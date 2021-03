Mam wrażenie, że ludzie zbyt wiele oczekiwali po tym obrazie i Cherry miało w ich mniemaniu być przełomowe, bardzo głęboko poruszać trudne tematy PTSD i uzależnienia od narkotyków. To się jednak nie udało i nie mam tu żadnych wątpliwości, szczególnie że momentami druga połowa filmu wydaje się wręcz aż zbyt lekka i infantylna, czasem wręcz stereotypowa i przerysowana. Dodatkowo obraz trwa prawie 2 i pół godziny, spokojnie można byłoby część tego czasu uciąć, bo druga połowa wydaje się za bardzo rozwleczona. Jednak moim zdaniem Cherry jako całość prezentuje solidny poziom i choć nie jest w żadnym wypadku filmem przełomowym, to nie czułem się wynudzony i seans zaliczam do udanych. Nie sądzę by przekonał mnie do pozostania z Apple TV po upływie promocyjnego (wiecznie przedłużanego) darmowego okresu, ale to akurat nie wina filmu, tylko usługi.

Na uwagę zasługuje też jakość filmu. 4K, Dolby Vision, Dolby Atmos – Apple TV+ oferuje w tej chwili najlepszą jakość streamingu i nawet niewprawione oko zobaczy różnicę względem takiego Netfliksa, o wciąż fatalnym jakościowo HBO GO nie wspominając. Technicznie trudno coś temu obrazowi zarzucić, więc w połączeniu ze świetną jakością streamingu, wrażenia wizualne z seansu są bardzo dobre.

Moim zdaniem warto obejrzeć Cherry: Niewinność utracona, tylko bez wygórowanych oczekiwań. No i uważajcie, bo niektórym znajomym zdarzyło się na tym filmie przysnąć, zupełnie nie wiem dlaczego.