ChatGPT zyskał bardzo ważną funkcję. AI znów jest na bieżąco!

ChatGPT znów będzie na bieżąco! Chatbot powiadomi nas o najnowszych wydarzeniach

OpenAI poinformowało, że ChatGPT ponownie jest w stanie przeszukiwać sieć w poszukiwaniu aktualnych informacji, więc możemy znów rozmawiać z chatbotem o bieżących wydarzeniach. ChatGPT ma brać informacje bezpośrednio z „aktualnych i wiarygodnych” źródeł, które cytuje w swoich odpowiedziach.

Funkcja ta jest połączona z Bingiem, co nie powinno nikogo dziwić ze względu na współpracę Microsoftu z OpenAI oraz ilość pięniędzy, jaką gigant z Redmond zainwestował w firmę skupiającą się na sztucznej inteligencji. Całość nazywa się Przeglądaj za pomocą Bing — i warto zaznaczyć, że na razie jest dostępna wyłącznie dla osób posiadających subskrypcje Plus i Enterprise. OpenAI deklaruje jednak, że wkrótce udostępni ją wszystkim użytkownikom, nawet tym, którzy nie opłacają żadnego abonamentu.

Bing i Bard już to oferują. ChatGPT nadgania „konkurencję”

Co jednak ciekawe, Czat Bing wbudowany w systemie Windows, w przeglądarce Edge czy we wtyczkach do przeglądarek innych firm, może już podawać nam aktualne informacje razem z linkami. Nawet Google Bard już to oferuje — i to nie tylko w Chrome. ChatGPT nadrabia więc zaległości, ale po części ma to sens; w końcu OpenAI nie ma własnej wyszukiwarki. Z drugiej strony jednak cały Czat Bing opiera się o chatbota OpenAI. Cóż, na koniec dnia liczy się to, że ChatGPT będzie w stanie odpowiadać już na pytania dotyczące aktualnych spraw.

Funkcja Przeglądaj za pomocą Bing działa także na aplikacjach mobilnych na smartfonach, lecz wyłącznie, jeśli macie wykupiony dostęp do GPT-4. Co sądzicie o najnowszym ogłoszeniu OpenAI? Brakowało Wam tej funkcji korzystając z ChatGPT?

