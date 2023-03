Nie uwierzysz, na czym uruchomił ChatGPT. Tego jeszcze nie było

0

Gdyby ChatGPT miał funkcjonować na starym komputerze, to prawdopodobnie byłby to akurat ten program. Retro computing ma się naprawdę dobrze i jak wynika z tego, czego udało się dokonać Yo Kheng Mengowi - ChatGPT może działać na DOS-ie, a dokładniej na komputerze IBM 5155 Portable PC z 1984 roku, który w porównaniu do obecnych maszyn jest niczym dzida przy karabinku GROT.