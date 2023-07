Co tak późno? ChatGPT zmierza na Androida - premiera już wkrótce

Jeszcze raz zapytam: "co tak późno?". Szał na modele GPT od OpenAI trwa mniej więcej od grudnia zeszłego roku. W międzyczasie pojawił się program dla iOS, który służy do obsługi ChatGPT wspieranego przez model GPT3.5. Teraz czas na Androida: ponownie okazuje się, że użytkownicy tego systemu muszą poczekać nieco dłużej niż użytkownicy OS-u od Google.

Od ponad dwóch miesięcy użytkownicy iOS mogą cieszyć się z natywnego programu do obsługi chatbota. Teraz ChatGPT, wkracza na Androida - gotowy, by podbić serca kolejnych użytkowników. Biorąc pod uwagę to, jak dobrze przyjęto ChatGPT na iOS - można oczekiwać, że posiadacze sprzętów z Androidem na pokładzie również będą masowo instalować program służący do interakcji z chatbotem. Spodziewam się, że oprócz takich programów, główni dostawcy aplikacji-asystentów postarają się zaproponować własne rozwiązania. Obserwując chociażby strategię Microsoftu, nie zdziwię się, jeżeli Copilot zostanie wydany w formie aplikacji na iOS i Androida - choć na pewno nie będzie można oczekiwać takiego poziomu interakcji asystenta z systemem, jak ma to miejsce chociażby w przypadku Windows, czy też Edge'a.

Wcześniej ChatGPT był dostępny dla użytkowników głównie za pośrednictwem wersji webowej (także dla posiadaczy sprzętów mobilnych: natomiast dedykowana aplikacja okazała się strzałem w dziesiątkę. Pół miliona pobrań w pierwszym tygodniu na iOS zadziwił sporo osób. Chwilę potem rekordy pobiła aplikacja Threads (Meta), która stanowi bezpośrednią konkurencję dla Twittera. Trzeba jednak przyznać, że po początkowym zainteresowani klonem serwisu od Muska, sprawa znacznie przycichła i nic nie wskazuje na to, żeby użytkownicy w ogóle mieli jakiekolwiek powody ku porzuceniu Twittera. Czyli jest tak, jak sądziłem, że będzie.

ChatGPT na Androida - możliwości

ChatGPT w swojej mobilnej wersji oferuje niemal wszystkie możliwości dostępne w wersji internetowej. Co więcej, synchronizacja rozmów pozwala na odniesienie się do efektów pracy z innych urządzeń. Istnieją jednak subtelne różnice wynikające z charakterystyki tych platform.

OpenAI na Twitterze zapowiedziało premierę aplikacji na Androida "w przyszłym tygodniu", zaczynając prawdopodobnie od macierzystego rynku, czyli USA. Nie ma jeszcze oficjalnych informacji na temat dostępności na całym świecie: można jednak spodziewać się tego już niebawem. W sklepie Google Play można "załatwić sobie" pre-rejestrację ustawić sobie powiadomienie i, gdy program będzie gotowy do pobrania dla wszystkich.

ChatGPT nie bez powodu cieszy się aż takim zainteresowaniem. Trzeba przyznać, że przez te nieco ponad pół roku dostępności najpierw modelu GPT3.5, a potem GPT4 (między innymi BingAI i ChatGPT Plus) było ciekawym studium przypadku mówiącym sporo o potencjale sztucznej inteligencji do wprowadzania niesamowitych zmian w naszym świecie. Pamiętajcie jedynie o tym, że ChatGPT w wariancie darmowym ma ograniczoną "wiedzę" kończącą się na 2021 roku. GPT4 tego ograniczenia już nie ma.