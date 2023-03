Przez ostatnie 3 miesiące tematem GPT tłumnie zajęły się zespoły międzynarodowych badaczy, jednak jakoś niewiele było w tym polskich akcentów. Z lekkim spóźnieniem za bota od Open AI wzięli się naukowcy z PWr, badając umiejętności wykrywania błędów językowych, a także poczucie humoru i zdolność do sarkazmu. Do jakich wniosków doszli?

Zespół CLARIN-PL – zajmujący się zagadnieniami związanymi z rozwojem sztucznej inteligencji – poprosił GPT o wykonanie w sumie 38 tysięcy zadań. Chodziło głównie o sprawdzenie tego jak dobrze AI radzi sobie z odczytywaniem ludzkich emocji i porównanie GPT z konkurencyjnymi modelami do automatycznej analizy języka.

W ramach testów GPT pracował w 25 zakresach tematycznych, dokonując między innymi analizy 40 tysięcy tweetów, oceniając je pod kątem sarkazmu. Bot miał także styczność z treściami pochodzącymi z Reddita, otagowanych przez ekspertów jako posty przekazujące daną emocję.

"To było bardzo pracochłonne, bo nie byto wtedy jeszcze do tego żadnego API (interfejsu) do zadawania takiej liczby pytań. Dostępna była również jedynie bezpłatna wersja z limitem ok. 50 pytań na godzinę dla jednego użytkownika. 20 osób z zespołu użyczyło swoich kont w serwisie ChatGPT, dzięki czemu możliwe byto automatyczne zadawanie ok. 2 tys. pytań dziennie” – Dr Jan Kocoń