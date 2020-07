Pandemia koronawirusa oszczędziła targi Consumer Electronics Show 2020. Impreza odbyła się zgodnie z planem — to były na dobrą sprawę jedne z ostatnich tygodni normalności jaką znaliśmy. Kolejne wielkie imprezy były kolejno odwoływane, przenoszone online, albo… przenoszone online i odwoływane — jak miało to miejsce chociażby z konferencją Google. Jeżeli szykowaliście się do Las Vegas na początek przyszłego roku, to nie mam dla Was dobrych wiadomości. CES 2021 odbędzie się tylko online, ale organizatorzy targów już zapraszają na wielki powrót imprezy w wydaniu „na żywo”. Na 2022 rok.