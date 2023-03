Dostałeś podejrzaną wiadomość? Wyślij SMS-em do CERT Orange Polska

Orange CERT Polska uruchomił dziś bezpłatny numer do wysyłania wiadomości SMS z podejrzaną zawartością, które to coraz liczniej przychodzą na nasze telefony. To oczywiście zdecydowanie wygodniejsza opcja ich zgłaszania, niż dotychczasowy formularz przez stronę.

SMS-y phishingowe, to obok phishingu w naszych skrzynkach poczty e-mail najpopularniejsza forma ataku cyberprzestępców, mająca na celu wyłudzenie naszych danych do logowania do bankowości elektronicznej. Zwykle wiadomości takie przychodzą w postaci SMS lub na komunikatory i zawierają linki, prowadzące do fałszywych stron logowania do serwisów transakcyjnych ofiar takiego ataku.

Od dziś, można je zgłaszać i przesyłać na bezpłatny numer 508 700 900, dzięki czemu Orange CERT Polska, po sprawdzeniu i weryfikacji takiego zgłoszenia, zablokuje dostęp do takich stron pozostałym klientom.

Robert Grabowski, szef CERT Orange Polska:

Zdarza się, że jednego dnia blokujemy blisko 200 domen phishingowych. Skala zjawiska jest ogromna, dlatego stawiamy na prosty i szybki sposób zgłaszania fałszywych stron i wiadomości poprzez przekazanie ich na numer 508 700 900.

Myślę, że liczba ta znacznie wzrośnie, po udostępnieniu możliwości przesyłania zgłoszeń w postaci wiadomości SMS. Wiele takich przypadków po prostu usuwamy z telefonu, bo ich zgłoszenie przez formularz na stronie - cert.orange.pl, wymaga jednak podjęcia większego wysiłku, na który nie wszyscy się decydują.

Wysłanie wiadomości na numer 508 700 900 jest darmowe dla klientów Orange i nju mobile, co oznacza, że nawet bez nielimitowanych pakietów nie poniosą za ten dobry uczynek żadnych kosztów.



Takie podejrzane wiadomości, można za jednym razem przesyłać też do CERT Polska na numer 799 448 084, co jeszcze bardziej powiększy zasięg i skuteczność takiego zgłoszenia. Warto więc dodać oba numery do swojej książki telefonicznej w smartfonie.

Źródło: Blog Orange.

