Ceny Volkswagena ID.5 w Polsce. Najem może być opłacalny.

Ceny ID.5 zaczynają się od 209 690 zł, a w przypadku skorzystania z oferty Volkswagen Financial Services i dopłaty w programie „Mój Elektryk”, ID.5 można użytkować już od 1553 zł netto miesięcznie. Ale zanim przejdziemy do szczegółów, prześledźmy ofertę na największego elektrycznego SUV-a grupy.

Cennik otwiera wspomniana już kwota 209 690 zł, za którą dostaniemy silnik o mocy 174 KM i akumulator o pojemności 77 kWh. Jest to auto napędem na tylną oś, który przyspiesza od 0 do 100 km/h w 10,4 sekundy oraz zapewnia zasięg do 521 km według norm WLPT.

Wyższy model D.5 Pro Performance jest dostępny od kwoty 216 390 zł. Jest to wersja wyposażona w ten sam akumulator 77 kWh, oferuje jednak 204 KM mocy.Przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa 8,4 s. Prędkość maksymalna ID.5 odmian Pro i Pro Performance wynosi 160 km/h.

Na samym szczycie cennika znajduje się najszybsza wersja GTX, gdzie dzięki zastosowaniu dwóch silników elektrycznych o łącznej mocy 299 KM i napędowi na cztery koła, możemy mówić już o pewnych wrażeniach podczas jazdy. VW GTX przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,3 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 180 km/h. Ceny najmocniejszej wersji zaczynają się od 254 590 zł.

W ID.5 w standardzie znajdziemy m.in. czujniki deszczu, gniazdo CCS do szybkiego ładowania, jednostrefową klimatyzację automatyczną Climatronic, czujniki parkowania z przodu i tyłu, proaktywny tempomat, reflektory LED z automatyczną regulacją zasięgu, czy system nawigacji satelitarnej Discover Pro .

Jeśli wybierzemy wersję GTX, w cenie otrzymamy jeszcze m.in. opony Pirelli, reflektory LED Matrix z automatyczną regulacją zasięgu, tylne światła LED z dynamicznymi kierunkowskazami czy podgrzewaną kierownicę.

Na koniec postanowiłem jeszcze sprawdzić, ile kosztuje najdroższa i najszybsza wersja ID.5 z wszelkimi pakietami i bajerami (najciekawszy jaki znalazłem to Head-up Display z poszerzoną rzeczywistością ). Konfigurator zatrzymał się w tym przypadku na kwocie ponad 304 000 zł.

Płać za auto jak za komórkę - w abonamencie

Razem z ujawnieniem cennika, Volkswagen udostępnił nam bardzo popularną ostatnio opcję najmu auta na określony czas dla klientów prowadzący działalność gospodarczą.

Przyjmijmy, że zamierzamy wypożyczyć sobie najtańszą wersję ID.5 z zerową wpłatą, na 48 miesięcy. Planujemy roczny przebieg za poziomie 20 tysięcy kilometrów. Po tym okresie auto oddajemy do dealera. Kwotę jaki przyjdzie nam zapłacić to 2599 zł netto miesięcznie.

Czy to dużo za sporego, elektrycznego SUV-a? Każdy musie ocenić samodzielnie. Jednak znalazłem w jeden z wycen najmu coś, co może zainteresować klienta, który autem elektrycznym nie będzie chciał jeździć tylko dookoła przysłowiowego drzewa.

Przy zerowej wpłacie i limicie rocznym na poziomie 40 tysięcy kilometrów, rata wynosi 2754 zł netto. Czyli kilkaset złotych więcej, niż przy limicie 20 tysięcy kilometrów rocznie.

Brzmi jak sensowna alternatywa dla tradycyjnego leasingu. Pytanie ile osób przemierza takie odległości elektrykiem w kraju bez ładowarek, pozostaje otwarte.