Ceny Galaxy S23 i iPhone 14 a średnie zarobki Polaków

W dzisiejsze południe dzieliłem się z Wami zestawieniem cen za najnowszego Samsunga Galaxy S23 u naszych operatorów, w podstawowej wersji (no w ponadpodstawowej w wyniku promocji 2x miejsce w tej samej cenie). W międzyczasie dostaliśmy od Rankomat.pl inne zestawienie, w którym porównana ona jest do średnich zarobków w Polsce.

W tym świetle - porównując do średnich zarobków Polaków, tegoroczna podwyżka nie jest aż tak znacząca jakby się mogło wydawać, przynajmniej w przypadku najtańszego Samsunga Galaxy S22 256 GB pojemności, który obecnie kosztuje w sklepach 4 599,00 zł. Zarówno procentowo, jak i kwotowo jest niższa niż podwyżka przy zeszłorocznej premierze iPhone 14.

Marcin Szermański, ekspert komorkomat.pl:

Z jednej strony widać rosnące ceny nowych modeli, z drugiej spadek popytu, który można zauważyć nawet na największym (25% ogółu) chińskim rynku, gdzie wg raportu Canalys sprzedano w zeszłym roku najmniej smartfonów od 2013 r. Najważniejsze jednak dla nas jest to, ile musi zapłacić Polak za nowego smartfona czy inne produkty - a biorąc pod uwagę szalejącą inflację musi niestety wydawać na nie coraz więcej gotówki.



Już od kilku lat - od modelu Samsung Galaxy S20 widać, że średnie zarobki w Polsce są wyższe niż cena tych flagowców w dniu premiery. Zresztą podobnie to wygląda w przypadku iPhone, gdzie tylko w przypadku ostatniej premiery numer 14 nasze zarobki były niższe niż cena podstawowego modelu - jednak trudno było tego uniknąć przy tak wysokiej inflacji i słabej relacji złotówki do dolara.



Reasumując, cena najnowszego Samsunga Galaxy S23 stanowi 86,3% średniego wynagrodzenia w Polsce (dane GUS), a ubiegłorocznego iPhone 14 - 106,3%. Samsung Galaxy S23 jest przy tym droższy od zeszłorocznego modelu S22 o 15% przy inflacji 16,6% - podrożał z 3 999 zł do 4 599 zł. Z kolei iPhone 14 przy inflacji 17,2% podrożał w porównaniu z iPhone 13 o 23,8% - z 4 199 zł do 5 199 zł.

Źródło: Rankomat.pl