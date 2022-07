Korzystacie ze Zdjęć Google i chcielibyście w prosty sposób wydrukować zdjęcia z wakacji, spotkań z rodziną, przyjaciółmi lub fotografie, na których uchwyciliście najciekawsze momenty z życia? Google od dziś udostępnia w 28 europejskich krajach (oraz Kanadzie) dodatkowe funkcjonalności w "Centrum drukowania". To miejsce, które z pewnością jest znane wszystkim tym, którzy w przeszłości zamawiali bezpośrednio od Google fotoksiążki z kolekcją zdjęć. Teraz dołączają do nich odbitki i druk na płótnie, które ozdobią niejeden album ze zdjęciami i niejedną ścianę w domu lub mieszkaniu. Fotoksiążki, odbitki i druki na płótnie zamówić można bezpośrednio w aplikacji Zdjęcia Google lub na stronie Centrum drukowania.

Centrum drukowania Google z odbitkami i zdjęciami na płótnie

Choć Google oficjalnie potwierdziło, że odbitki od dziś zamówimy także w Polsce, w chwili obecnej usługa nadal jest niedostępna i nie do końca wiadomo kiedy zostanie uruchomiona. Na stronie głównej "Centrum drukowania" widnieje jedynie informacja, że dostępne są, jak dotychczas, wyłącznie fotoksiążki. Korzystając z linków kierujących bezpośrednio do odbitek i wydruków na płótnie dowiadujemy się, że obie opcje są obecnie niedostępne w naszym regionie. Możemy też dowiedzieć się, że ceny odbitek w naszym kraju zaczynają się od 0,69 zł za najmniejszy rozmiar. Za wydruk na płótnie trzeba będzie zapłacić od 131,99 zł za najmniejszy rozmiar. Cennik fotoksiążek pozostał bez zmian. To 66,99 zł za 20 stron w formacie 18x18 cm i 111,99 zł za 20 stron w formacie 23x23 cm.

A jak już jesteśmy przy rozmiarach, Google podaje, że w "Centrum drukowania" odbitki będą dostępne w kilku rozmiarach, podanych w centymetrach: 10x10, 10x15, 13x18, 20x20, 20x30, 30x45, 40x60, 50x50, 50x75, 60x90. Natomiast druk na płótnie daje do wyboru dwie opcje wymiaru: 20x20 do 75x100.