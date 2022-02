Czy cegła okaże się potężną bronią w walce z globalnym ociepleniem?

Prąd i temperatura

Jednym z największych wyzwań transformacji energetycznej jest sprawa przemysłu ciężkiego wymagającego w swoich procesach dostarczania olbrzymich ilości energii w postacie ciepła. Mowa tu choćby o hutach żelaza czy cementowniach, wymagających temperatur znacznie przekraczających 1000°C.

Co więcej, w części tych procesów wymagana jest bardzo stabilna praca. Oparcie się o energię z OZE może być więc w ich przypadku problematyczne, jak pokazały ostatnie lata pogoda lubi płatać figle, co kończy się problemami z energią. Rondo Energy twierdzi, że jej ceglany projekt rozwiązuje oba te problemy. Jednocześnie, jak poinformował serwis The Verge startup chce w tym roku wyjść z laboratorium i pokazać działanie tej technologii w praktyce.

Jak to ma działać?

O tym, że cegły mają niską wartość przewodności cieplnej i jednocześnie bardzo wysoką pojemność cieplną wie chyba każdy, kto siedział kiedykolwiek przy kominku. Cegły można podgrzać do wysokich temperatur, a one same oddają to ciepło bardzo powoli. Oczywiście cegła cegle nierówna, zależnie od materiałów użytych do produkcji, te parametry, tak jak i górna granica wytrzymałości na ogrzewanie będą się różnić.

Naukowcy stojący za Rondo Energy twierdzą, że wiedzą jak to wykorzystać na skalę przemysłową i obiecują, że ich magazyny energii, które nazwali po prostu „baterią cieplną”, będą w stanie dostarczać w docelowym miejscu procesu produkcyjnego strumień przegrzanego powietrza o temperaturze do 1200°C. Co więcej, trwałość całego systemu szacowana jest przez nich na 50 lat (część elementów nawet dłużej) i prosta w recyclingu.

Dyrektor generalny firmy, John O'Donnell, żartobliwie opisał ich technologię jako prostą i nudną. Jest to oczywiście tylko połowa prawdy, przy tego typu rozwiązaniach, szczególnie mających być stosowane na masową skalę, diabeł często tkwi w szczegółach, a tych potrafi być naprawdę dużo. Cóż, pierwsze pokazy powinny pokazać, ile w wypowiedziach przedstawicieli firmy jest technologii, a ile marketingu.

Ceglana ekonomia

Baterie cieplne miałyby mieć też potencjał stabilizujący sieć energetyczną, pełniąc rolę podobną do elektrowni szczytowo-pompowych, magazynując tanią energię z nadwyżek, a oddając ją np. w nocy czy w czasie flauty, gdy energii zaczyna brakować. Dziś w tym celu stawia się też magazyny energii oparte o ogniwa litowo-jonowe, które buduje je choćby Tesla. Magazynują oczywiście o wiele więcej energii na kilogram, ale są to bardzo drogie i skomplikowane „zabawki”.

Niestety, żadnych szczegółowych informacji o konkretnych rozwiązaniach stworzonych przez Rondo Electric, na ich stronie nie znajdziemy. Jest tam tylko skrótowe omówienie podstaw, od których rozpoczęły się prace. Wiarygodności dodają jej jednak inwestorzy, ostatnio trafiło do firmy 22 mln dolarów od funduszów: Billa Gatesa, Breakthrough Energy Ventures oraz Energy Impact Partners. Pieniądze mają być przeznaczone na budowę pilotażowej linii produkcyjnej.