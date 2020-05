Wiedźmin 3 nadal napędza wyniki CD Projektu

Być może to prognoza nieco na wyrost, ale wygląda na to, że pandemia koronawirusa miała tylko pozytywny wpływ na wyniki finansowe CD Projektu. Największa spółka pod względem kapitalizacji (38,4 mld PLN) notowana na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zanotowała najlepszy 1. kwartał w historii, który zdecydowanie przebił oczekiwania analityków. W pierwszych trzech miesiącach tego roku firma miała przychody na poziomie blisko 193 mln PLN i osiągnęła zysk netto wynoszący niespełna 92 mln PLN. Dla porównania w analogicznym okresie roku poprzedniego było to odpowiednio 81 mln PLN i 17 mln PLN.

Sprzedaż napędzana jest cały czas przez trzecią część Wiedźmina, która pod koniec zeszłego roku zadebiutowała na konsoli Nintendo Switch. Swoje trzy grosze dokładają też Gwint oraz Wojna Krwi, a dzięki wzrostowi kursu USD, w którym spółka uzyskuje większość swoich przychodów, spore wzrosty zanotował również sklep z grami – GOG. Trudno też nie zauważyć korelacji świetnych wyników finansowych z premierą serialu o Wiedźminie na platformie Netflix. Przy okazji po nieco ponad 5 latach od premiery, sprzedaż gry Wiedźmin 3: Dziki Gon przekroczyła właśnie 50 mln sztuk. Jednak prawdziwy sprawdzian dla CD Projektu przyjdzie dopiero pod koniec tego roku wraz z premierą Cyberpunka 2077 i tutaj wyniki musi być znacznie lepszy.

Cyberpunk 2077 zapowiada się na przełomowy projekt

Jak wspominałem powyżej, CD Projekt notowany jest obecnie na giełdzie w okolicach swoich szczytów i przy kapitalizacji ponad 38 mld PLN, jest wyceniany wyżej niż Ubisoft. Wyniki finansowe, nawet tak dobre jak obecnie nie odzwierciedlają tej wyceny, która jest raczej obrazem oczekiwań względem Cyberpunka 2077 i przyszłych wyników. Według analityków, po udanej premierze tej gry, CD Projekt może w tym roku zanotować przychody rzędu 2,85 mld PLN przy zysku netto na poziomie 1,88 mld PLN. W takim kontekście wyniki w 1. kwartale 2020 wydają się zaledwie przystawką przed daniem głównym, które podane zostanie w 3. kwartale 2020 roku. Trzymajmy kciuki :-)