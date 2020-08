Idea automatu do odbioru towarów jest prosta

Każdy z nas miał jakieś przejścia z kurierami. Pół biedy kiedy coś nie dojdzie i można się umówić na kolejną wizytę (z kosmicznie dziwnymi widełkami godzinowymi) – gorzej, jeśli trzeba jechać na drugi koniec miasta do magazynu. Przerabiałem już chyba każdy możliwy scenariusz i kiedy wydaje mi się, że nic mnie już nie zaskoczy, kurier staje na wysokości zadania. Poczta Polska jest jeszcze gorsza – ogromne kolejki to domena mojej placówki i oblewa mnie zimny pot za każdym razem kiedy muszę coś tam odebrać. Polubiłem się natomiast z Paczkomatami inPostu. Prosty zamysł – zamawiam, odbieram kiedy chcę, automat mam bardzo blisko, więc nie muszę nawet robić tego przy okazji, ale po prostu podchodzę sobie do niego kiedy mi to pasuje. W erze pandemii koronawirusa Covid-19 doceniłem też bardzo zdalne odbieranie paczek przy użyciu aplikacji, dzięki czemu nie muszę mieć kontaktu z ekranem dotykowym paczkomatu. Nie jest idealnie, czasem coś nie działa, ale ogólnie jestem z tej usługi zadowolony.

Coś na kształt paczkomatu uruchomiła właśnie Castorama

Castorama nie jest oczywiście pierwszym sklepem, który wprowadził automaty do odbioru zamówień. Sieć sklepów zachęcona coraz większą popularnością usługi zamów i odbierz postanowiła wdrożyć swój własny automat do odbioru – czasowo też bardzo dobrze, w końcu wszyscy staramy się od kilku miesięcy ograniczać wizyty w sklepach i kontakt z większymi grupami osób.