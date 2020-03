CarPlay od Apple zagrożeniem dla kierowców

Nie zrozum mnie źle, doskonale wiedziałem, że każdy „system rozrywkowy” wprowadzony do auta stanowi potencjalne zagrożenie. Wprowadzają one dodatkowy element rozproszenia, który niejednokrotnie powoduje, że kierowca skupia się na wszystkim innym tylko nie na prowadzeniu samochodu. Jednak teoretycznie oba te systemy były projektowane tak, aby jak najmniej wpływać na kierowcę i jego bezpieczeństwo. A jak to wszystko wyszło?

Naprawdę słabo. W ogólnym rozumieniu jednym z największych zagrożeń jest zawsze telefon trzymany w ręce, a już najbardziej smsowanie. Zgadza się. To ogromna zmora i nieważne co kto powie, korzystanie z telefonu w trakcie jazdy jest niebezpieczne (dlatego tak liczyłem na wysoką jakość asystentów głosowych), jednak jak się okazuje, CarPlay jest dużo gorsze.

Co znaczy, że CarPlay jest gorsze?

To bardzo dobre pytanie. No bo jak to zmierzyć? IAM RoadSmart przyjęło bardzo prostą metrykę jaką jest czas reakcji. W swoich badaniach sprawdzili jak różne rzeczy z których korzystamy w aucie, wpływają na wydłużenie standardowego czasu reakcji, czyli takiego, kiedy nic nas nie rozprasza. I tutaj robi się ciekawie.

Wspominałem SMSy więc potraktujemy je jako punkt referencyjny. SMSowanie w trakcie jazdy wydłuża czas reakcji o 30%. Korzystanie z CarPlay głosowo wydłuża ten czas o 35%, czyli nawet bez dotykania ekranu jest gorzej. Przyznam, że to była pierwsza niespodzianka. Jednak druga jest jeszcze lepsza. Korzystanie z Android Auto za pomocą głosu wydłuża czas reakcji o 30% czyli tyle ile w przypadku SMSów. Zastanawia mnie skąd ta różnica. Czyżby interfejs głosowy Androida był lepszy? A może należy potraktować to jako błąd?

Jednak sytuacja znacznie się pogarsza kiedy zaczniemy korzystać z rąk do obsługi jednego z systemów. W tej sytuacji czasy dramatycznie wzrastają. Dla CarPlay jest to 57% a dla Android Auto 53%. To naprawdę dużo. W sytuacjach krytycznych decydują często ułamki sekund. Oczywiście możecie powiedzieć, że to nic odkrywczego i że każdy wie, że nie należy z takich rzeczy korzystać w trakcie jazdy. Niby każdy wie, ale nie każdy się stosuje, a takie liczby naprawdę przemawiają do wyobraźni.