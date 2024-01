Miał być bezpłatny pakiet kanałów CANAL+, były dodatkowe umowy. Teraz będzie duża kara i zwroty dla klientów

Kilka lat temu CANAL+ organizowało promocję w ramach której oferowane miały być darmowe pakiety kanałów. W trakcie rozmowy telefonicznej sugerowano klientom bezpłatne prezenty, jednak wymagały one podpisania nowej umowy. Po wielu zgłoszeniach, UOKiK zdecydował się na wszczęcie postępowania, w ramach którego przeanalizowano setki nagrań rozmów sprzedażowych, w których przedstawiciele CANAL+ proponowali konsumentom podpisanie umowy, o której ci nie byli świadomi, aż do momentu, gdy zaczęli ponosić związane z nią opłaty.

CANAL+ z karą UOKiK. Chodzi o promocję z "bezpłatnymi" pakietami

W toku postępowania UOKiK wyraził wątpliwości co do ukrywania prawdziwego celu tych rozmów. Konsultanci CANAL+ kontaktowali się z abonentami, obiecując dodatkowe pakiety lub prezenty, co w rzeczywistości miało jedynie skłonić do podpisania nowej, długoterminowej umowy. Niektórzy konsumenci zauważali dodatkowe opłaty i zmianę warunków umowy dopiero po pewnym czasie. Pierwsze miesiące korzystania z usług były bezpłatne, jednak po upływie tego okresu konsumenci nie mieli możliwości rezygnacji z umowy i byli zobowiązani do ponoszenia kosztów związanych z obiema umowami.

UOKiK ustalił, że konsultanci, aby skłonić konsumentów do natychmiastowej decyzji, posługiwali się taktykami, takimi jak sugestie wyjątkowych okoliczności połączenia (np. kontakt z działu wyróżnień) lub informowanie o ograniczonej dostępności pakietów. Dodatkowo, w trakcie rozmów podnoszono początkowe ceny, czyli koszty podobnych pakietów oferowanych nowym abonentom CANAL+, nawet o 50 procent. To sprawiało, że oferta prezentowana w rozmowie telefonicznej wydawała się bardziej atrakcyjna, niż była w rzeczywistości.

Konsument powinien mieć zapewnioną transparentną i uczciwą obsługę ze strony przedsiębiorcy, pozwalającą mu na w pełni świadome zawarcie umowy. Konstruowanie skryptów rozmów sprzedażowych w taki sposób, by ukrywały realny cel rozmowy telefonicznej sprzedawcy z klientem oraz faktyczne koszty z jakimi wiąże się oferta, jest niedozwolone. Podkreślam, że wszystkie kluczowe elementy wpływające na decyzję konsumenta muszą być jawne i uczciwie przedstawione

- mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów Prezes UOKiK nałożył na CANAL+ Polska karę finansową ponad 46 mln zł (46 557 853 zł). Jednak to nie wszystko. Część klientów będzie mogła ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.

Klienci CANAL+ mogą odzyskać pieniądze. Będą musieli jednak trochę poczekać

Zanim jednak klienci CANAL+ będą mogli ubiegać się o pieniądze, minie jeszcze trochę czasu. Wydana decyzja nie jest prawomocna, a przedsiębiorcy przysługuje od niej odwołanie do sądu. Jeśli jednak zostanie podtrzymana, oznaczać to będzie, że firma będzie musiała wypłacić poszkodowanym klientom zwroty w zależności od tego, w jaki sposób rozwiązana była ich sprawa. Dotyczy to osób, które podpisały nowe umowy w ramach akcji promocyjnej między 10 października 2019 r. a 23 kwietnia 2022 r. Ci, którzy widząc, że zostali wprowadzeni w błąd i rozwiązali kontrakt przed upływem okresu obowiązywania - otrzymają po uprawomocnieniu się decyzji zwrot kwoty naliczonego roszczenia. Wszyscy, którzy złożyli reklamację, otrzymają zwrot uiszczonych opłat za korzystanie z usług. Kiedy więc będzie można liczyć na pieniądze? Najwcześniej za kilka miesięcy. Wszystko zależy od tego, na jakie kroki zdecyduje się CANAL+