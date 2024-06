W Call of Duty: Modern Warfare III startuje dziś wyjątkowy tryb. Im więcej punktów zdobędziesz, tym bardziej urośnie głowa Twojego operatora – a wszystko to w pikselowej oprawie.

Mamy tutaj jakichś fanów gier retro? Do Call of Duty: Modern Warfare III zawitał 4 sezon rozgrywkowy, a wraz z nim masa zawartości, takiej jak nowe mapy, skórki czy wyposażenie. Pojawią się także nowe tryby gry, a najbardziej wyróżniającym się jest Bit Party, czyli rozwałka w stylu pixel art z nietypową mechaniką.

Im większa głowa, tym więcej punktów

Moda na retro nigdy się nie kończy, a motyw ten nieustannie powraca w grach różnego typu. Tym razem padło na Call of Duty: Modern Warfare III, a konkretniej na sieciowy tryb wieloosobowy, do którego już dziś trafił ciekawy modyfikator. Wydarzenie Bit Party to nie tylko pikselowe mapy, przypominające Minecraft lub Roblox – to także zupełnie odmieniony wygląd operatorów, którzy po każdym zabójstwie będą musieli dźwigać nieco większą głowę.

Im większa głowa, tym więcej punktów za fragi, ale także i większe prawdopodobieństwo otrzymania headshot’a, bo bohater staje się bardziej widoczny dla przeciwnika – w trybie dominacji większe głowy szybciej chwytają flagi. Starcia będą odbywać się w formacie 6 na 6, a w ręce graczy zostanie oddana specjalnie przerobiona mapa o nazwie Bitvela – to pikselowa alternatywa dobrze znanej fanom Call of Duty Faveli, pełna żywych kolorów i kwadratowych motywów.

Duże zmiany nadciągają także do mobilnego Warzone. Tam co prawda nie uświadczymy pixel artu, ale za to pojawią się długo wyczekiwane Zombie w trybie Battle Royal. Wszelkie zmiany w 4 sezonie dostępne są na oficjalnym blogu Call of Duty pod tym adresem.