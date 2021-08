Bose QuietComfort 45 to następca kapitalnych QuietComfort 35 II

Seria Bose QuietComfort już zawsze będzie mi się kojarzyć z dwiema rzeczami - świetną jakością dźwięku i bardzo dobrym systemem aktywnej redukcji dźwięków otoczenia/szumów (ANC). Tym bardziej chętnie przyjrzę się nowemu modelowi QuietComfort 45, które pojawią się w sprzedaży 30 września.

Bose QuietComfort 45 posiadają dwa ustawienia - Quiet kiedy mikrofony wewnątrz i na zewnątrz nauszników łączą się z opatentowanym układem cyfrowym, aby wykrywać, mierzyć i reagować na więcej niechcianych dźwięków w zakresie częstotliwości średnich — tych, które zwykle można znaleźć w pociągach podmiejskich, zatłoczonych biurach i kawiarniach. Błyskawicznie aktywuje się wtedy system redukcji szumów, który ma zapewnić całkowite wyciszenie. W trybie Aware natomiast słuchawki dopuszczają dźwięki z otoczenia.

Słuchawki korzystają z ANC zarówno podczas odtwarzania muzyki, jak i prowadzenia rozmó telefonicznych. Matryca formująca wiązkę izoluje głos, podczas gdy matryca odrzucająca tłumi i blokuje słyszalne zakłócenia wokół nich.

Słuchawki stylistycznie przypominają poprzedni model, ale rozumiem tę decyzję - sprzęt był popularny, podobał się użytkownikom, więc nie bardzo jest sens zmieniać jego wygląd. Na prawej muszli znalazły się cztery przyciski - dwa do regulacji głośności, do zasilania i parowania oraz jeden do wybierania najczęściej używanych zadań, na przykład odbierania i kończenia połączeń czy odtwarzania lub wstrzymywania muzyki. Na lewej muszli umieszczono przycisk służący do przełączania trybów oraz wyciszania mikrofonu podczas rozmów. Aplikacja Bose Music pomoże w konfiguracji i użytkowaniu słuchawek. To sprzęt z funkcją Multi-point i obsługą BT 5.1 dla urządzeń z systemem iOS oraz Android.

Na jednym ładowaniu słuchawki mają pracować 24 godziny, ładujemy je przez port USB-C - do pełna w dwie i pół godziny. Po 15 minutach ładowania mają natomiast działać około 3 godzin.

źródło: informacja prasowa