Essa dla starszego pokolenia. Poznaliśmy Boomerskie Słowo Roku 2023!

Młodzieżowego Słowa Roku 2023 jeszcze nie poznaliśmy — wiemy za to, jakie jest Boomerskie Słowo Roku.

Boomerzy też chcą mieć swoje słowo

Plebiscyt na młodziezowe słowo roku od 2016 roku nieustannie budzi od groma emocji — i mnóstwo osób z wypiekami na twarzy czeka na tegoroczne nominacje oraz wyniki. Od zeszłego roku mamy również do czynienia z Boomerskim Słowem Roku, za które w tym roku odpowiada Piotr Iskra, właściciel portalu Iskry Wiedzy.

Odpowiedzi na najbardziej boomerskie słowo zbierali partnerzy plebiscytu, czyli Demotywatory oraz Joe Monster. W tym roku do wyboru było łącznie 21 propozycji — lecz warto zaznaczyć, że nie pojawiły się już słowa, które wygrały poprzednio — czyli „żal” oraz „cepeen”. W tym roku internauci wybierali spośród następujących propozycji:

boomer;

proszę ja ciebie;

wapniak;

facetka;

saturator;

za moich czasów;

w dechę;

klawo;

wihajster;

pannica;

essa;

synek;

serwus;

wiocha;

dyskoteka;

prywatka;

sień;

git;

ten teges;

kaszana.

Boomerskie Słowo Roku 2023 — znamy wyniki

W tym roku Boomerskim Słowem Roku okazało się „proszę ja ciebie”, uzyskując 14,44 procent wszystkich głosów. Organizatorzy tłumaczą ten zwrot w następujący sposób: Zwrot rzeczywiście bardzo często wykorzystywany i mówiący o tym, że osoba używająca na pewno nie należy do młodzieży, a nawet jeśli, to wykorzystuje ten zwrot najpewniej prześmiewczo. Na drugim miejscu znalazła się „facetka” z 10,87% głosów, a podium zamyka „za moich czasów” z 9,16% głosów. Co z pozostałymi propozycjami? Oficjalne wyniki prezentują się następująco:

proszę ja ciebie — 14,44%

facetka — 10,87%

za moich czasów — 9,16%

klawo — 7,40%

wihajster — 6,74%

pannica — 6,39%

serwus — 4,68%

pekaes — 4,38%

prywatka — 4,28%

git — 4,23%

ten teges — 4,18%

kaszana — 3,27%

sień — 3,07%

dyskoteka — 2,67%

wiocha — 2,52%

synek — 2,42%

essa — 2,11%

w dechę — 2,11%

saturator — 2,01%

wapniak — 1,91%

boomer — 1,16%

Jak oceniacie nominacje oraz wyniki tegorocznego plebiscytu? Zgadzacie się z werdyktem i całym podium? Dajcie znać w komentarzach!

