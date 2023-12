Hulajnogą w sylwestra nie pojedziecie. Oto dlaczego

Hulajnogi Bolta odpoczną w sylwestrową noc

Bolt poinformował dzisiaj, że po raz kolejny hulajnogi elektryczne firmy będą wyłączone w Sylwestra, co ma na celu zapewnienie bezpieczeństwo samym użytkownikom, ale też i innym uczestnikom ruchu na drodze czy chodnikach. W związku z planowaną przerwą, hulajnogi zostaną wyłączone w nocy z niedzieli (31 grudnia) na poniedziałek (1 stycznia) od godziny 21:00 do godziny 9:00 rano. Bartosz Małecki, Senior Operations Manager, Bolt Rentals w Polsce, mówi:

Wyłączamy w Sylwestra nasze jednoślady z użytku w trosce o bezpieczeństwo nie tylko użytkowników hulajnóg, ale także innych uczestników ruchu czy pieszych. Sylwester to czas, gdy wielu z nas bawi się i przemieszcza po mieście. Nie chcemy, żeby ktokolwiek uległ w tym czasie wypadkowi. Dlatego zdecydowaliśmy, że wszystkie hulajnogi zostaną wyłączone w nocy z niedzieli na poniedziałek, od godz. 21:00 do godz. 9:00 rano. W tym czasie nie będzie możliwości ich wypożyczenia.

To nie jest pierwszy raz, kiedy Bolt czasowo wyłącza hulajnogi

Flota hulajnóg elektrycznych Bolt w niektórych miastach jest dostępna przez cały rok, chociaż w okresie zimowym liczba pojazdów jest ograniczana. Bolt informuje, że aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników, zespół firmy cały czas monitoruje warunki drogowe i odpowiednio reaguje. Jeśli pogoda może uniemożliwiać bezpieczną jazdę na hulajnodze, to operator może podjąć decyzję o czasowym wyłączeniu możliwości wypożyczenia hulajnóg, na przykład na 1-2 dni.

Co sądzicie o ograniczeniu działania hulajnóg w sylwestra? Okno, w których nie będą one działać, w moim odczuciu jest bardzo sensowne — do 21:00 można przetransportować się do samego miejsca imprezy czy danego spotkania, a do 9 rano jest całe 12 godzin. Osobiście pochwalam taką inicjatywę — tym bardziej, że nadal dostępne będą taksówki.

