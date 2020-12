Boeing jest 2 lata za SpaceX

Kilka lat temu gdy NASA podpisywała kontrakt na budowę dwóch załogowych kapsuł, które miały transportować astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną, wielu analityków wskazywało na Boeinga, który powinien pierwszy wywiązać się ze swojego programu. Za amerykańskim gigantem przemawiało doświadczenie jakie miał z poprzednich kontraktów dla NASA oraz olbrzymie wsparcie lobbystów. Jeszcze 3 lata temu wydawało się, że faktycznie tak może być, ale ostatecznie to SpaceX jako pierwsze wysłało swoją kapsułę na ISS w marcu 2019 roku. Wtedy jeszcze bez załogi.

Późniejsza awaria i zniszczenie kapsuły opóźniły kolejny test, którym był załogowy lot pod koniec maja, ale dzisiaj SpaceX ma już na koncie 2 takie loty, a Boeing nadal szykuje się do powtórki testu bez załogi. Dzisiaj podano spodziewaną datę tego lotu, który planowany jest na 29 marca 2021 roku, praktycznie 2 lata po SpaceX. Jeśli tym razem wszystko się uda, to pierwsza, testowa załoga składająca się z trzech osób: Barry “Butch” Wilmore, Mike Fincke oraz Nicole Mann poleci na ISS już w połowie przyszłego roku i spędzi tam około tygodnia. Tym samym powiększy w tym czasie liczbę astronautów na stacji do 10, co nie jest jeszcze rekordem, ale wynikiem który odnotowano ostatnio jeszcze za czasów lotów wahadłowców, ponad 10 lat temu.