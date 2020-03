BMW zaoferuje 374 KM z napędu wodorowego, testy rozpoczną się wkrótce

BMW iHydrogen NEXT SUV

BMW już przy kilku okazjach pokazywało swoje plany dotyczące samochodów z napędem wodorowym, ale do tej pory nie podało żadnych szczegółów. Teraz wreszcie wiemy coś więcej i wygląda na to, że będzie to całkiem ciekawa oferta. Model korzystający z ogniw paliwowych, które czysty wodór w reakcji z tlenem z powietrza zamieniają w energię elektryczną i parę wodną będzie posiadał dwa silniki elektryczne o mocy 374 KM. Dzięki temu zaoferuje napęd na wszystkie koła, podobnie jak planowany na ten rok mniejszy elektryczny SUV – BMW iX3.

BMW wykorzysta te same silniki, które należą już do 5. generacji elektrycznego napędu stosowanego przez bawarską firmę, ale zamiast baterii, znajdą się tutaj dwa zbiorniki na ciekły wodór. BMW zapowiada, że będą one zamontowane w miejscu skrzyni biegów i elementów napędowych w wersjach spalinowych, a pomieszczą 6 kg wodoru składowanego pod ciśnieniem 700 bar. Dzięki takiej ilości wodoru zasięg powinien być porównywalny z samochodem spalinowym. Dla porównania Hyundai Nexo, który mieści 6,3 kg wodoru i może na nim przejechać nawet 660 km.