Idealny motocykl nie istn… właśnie trafia do produkcji. BMW CE 02 pozamiata?

Lżejszy, mniejszy i tańszy — CE 02 alternatywą dla BMW CE 04

BMW CE 04 to udany elektryczny skuter, który jednak nie każdemu może odpowiadać — pomimo nowoczesnego i „opływowego” designu, maszyna jest dosyć spora, a przy tym kosztuje 60 tysięcy złotych, co może odrzucić niektórych potencjalnych klientów; i nie ma w tym niczego dziwnego. BMW w te wakacje pokazało jednak CE 02, który jest bardzo ciekawą alternatywą dla tego skutera.

Źródło: BMW

BMW CE 02 jest przez firmę zajawiany jako nowy sposób poruszania się po mieście. Najważniejszą informacją jest fakt, że CE 02 może jeździć… niemal każdy. Na motorower o pojemności skokowej 50 ccm może ruszać w drogę każda osoba, mająca ukończone 15 lat i prawo jazdy kategorii AM. Co raczej oczywiste, skuterem tym może jeździć również każda osoba, posiadająca prawo jazdy na samochody osobowe lub kategorii A1.

Wygoda, lekkość i nowoczesny design

Przede wszystkim jednak, CE 02 to eParkourer stworzony z myślą o szybkiej i łatwej jeździe. Keyless Ride pozwala na ruszanie od razu w momencie objęcia sterów elektrycznego motocyklu, a warto również wspomnieć o jego niewielkiej masie od 120 kg. To po prostu wygodny i kompaktowy skuter, który ma wszystko, żeby idealnie sprawdzić się w miejskiej jeździe.

Źródło: BMW

Nie zabrakło również nowoczesnych rozwiązań. BMW oferuje nam tutaj kilka trybów jazdy: SURF, który ma oznaczać swobodę w pokonywaniu dróg i relaksującą przejażdżkę, FLOW, który według producenta idealnie nadaje się do optymalnego poruszania się w rytm ruchu ulicznego, a w pakiecie Highline dochodzi jeszcze trzeci, czyli FLASH, który — jak sama nazwa zdradza — pozwala nam na ekspresowy start. BMW CE 02 w każdej wersji oferuje kolorowy wyświetlacz TFT, gniazdo USB-C, mocowanie na deskorolkę (wiecie, młodzieżowo), ABS przedniego koła oraz dwie ładowarki; z tym, że standardowa ma moc 0,9 kW, a jeśli zdecydujecie się na zakup Highline, to będziecie mieli możliwość dokupienia szybkiej ładowarki o mocy 1,5 kW. Tak czy siak, jedną i drugą podłącza się do domowego gniazdka 230 V.

BMW CE 02 trafia do produkcji

Jak donosi RideApart, BMW po ogłoszeniu swojego eParkourera, rozpoczęło już produkcję CE 02 we współpracy z TVS Motor Company. Firma wydaje się naprawdę dobrym wyborem przy produkcji nowego eParkourera niemieckiego producenta — TVS Motor Company jest naprawdę znaczącym graczem w branży jednośladów.

Źródło: BMW

Firma powstała w Indiach w 1978 roku i od tego czasu rozwinęła się globalnie i jest dostępna na całym świecie, gdzie jest znana przede wszystkim z szerokiej gamy motocykli, skuterów i motorowerów. CE 02 jest produkowany w zakładzie produkcyjnym TVS Hosur w pobliżu Chennai, ale — co ciekawe — jego wprowadzenie na rynek indyjski nie jest jeszcze zaplanowane. BMW w pierwszej kolejności planuje międzynarodową premierę w Europie i Ameryce Północnej.

Co ciekawe, informacja o rozpoczęciu produkcji CE 02 pojawia się dosłownie chwilę po tym, jak BMW Motorrad wydało oświadczenie o wstrzymaniu sprzedaży wszystkich swoich spalinowych motocykli w Ameryce Północnej. W związku z tym BMW Motorrad miało na sprzedaż wyłącznie jeden model — i był nim wcześniej wspomniany elektryczny skuter CE 04.

Źródło: BMW

Moc, zasięg i cena. Jak pod tymi względami wygląda BMW CE 02?

Przejdźmy jednak do najciekawszej dla wielu osób części, czyli do mocy, zasięgu oraz ceny BMW CE 02. eParkourer będzie dostępny w dwóch wersjach — pierwsza wersja ma moc na poziomie 5 KM, pozwalając na prędkość maksymalną ograniczoną do 45 km/h. Maksymalny moment obrotowy silnika to 55 Nm, a waga CE 02 w tej wersji wynosi 119 kg — nie ma szału, ale pamiętajmy, dla kogo ten sprzęt jest stworzony.

Druga wersja pozwoli na nieco więcej szaleństwa — ma moc 15 KM i jest to odpowiednik spalinowych 125, które są jednym z pierwszych wyborów z myślą o poruszaniu się po mieście. Tutaj będziemy mogli rozpędzić się do 95 km/h, a maksymalny moment obrotowy silnika również wynosi 55 Nm. W tym przypadku na jednym ładowaniu mamy mieć możliwość przekroczenia nawet 90 km, co jest naprawdę niezłym wynikiem.

Źródło: BMW

Za „gorszą” wersję będziemy musieli zapłacić 35 900 zł, a Highline zostało wycenione na 40 900 zł. Tanio nie jest, ale mając na uwadze niższą cenę niż w przypadku CE 04 i większą mobilność w mieście… warto to przemyśleć.