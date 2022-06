Bluetooth Auracast będzie jak hotspot WiFi

Bezprzewodowe słuchawki są w dzisiejszych czasach niemal obowiązkowym akcesorium, bo większość nowych smartfonów nie ma nawet portu mini-jack 3.5 mm. Trzeba jednak pamiętać, że technologia Bluetooth, na której przeważnie bazują takie słuchawki ma swoje całkiem spore ograniczenia. Na szczęście organizacja Bluetooth SIG zajmująca się rozwojem tej technologii cały czas pracuje nad rozwiązaniami, które mają ułatwić nam życie. Jednym z głównych ograniczeń słuchawek Bluetooth jest obsługa maksymalnie dwóch źródeł dźwięku i możliwość płynnego przełączania się tylko między nimi. Zostało to wprowadzone stosunkowo niedawno w protokole LE Audio, ale wkrótce na bazie tego rozwiązania ma powstać znacznie bardziej uniwersalna funkcja.

Auracast będzie technologią, która pozwoli wysyłać dźwięk do wielu urządzeń jednocześnie. Ma to działać na podobnej zasadzie jak hotspoty WiFi z bezprzewodowym dostępem do sieci internet. Korzystając ze smartfona będziemy mogli połączyć się z "siecią" Bluetooth przesyłającą dźwięk przez specjalny transmiter (może to być telewizor, komputer, tablet itp.). Dzięki pośrednictwu smartfona, do takiej sieci będzie mogła podłączyć się znacznie większa liczba urządzeń. To natomiast stworzy całkiem nowe możliwości. Wyobraźcie sobie, że np. na siłowni muzyka zamiast z głośników leci bezpośrednio na wasze słuchawki przy pomocy rozwiązania Auracast, a do wyboru macie kilka różnych list odtwarzania. Jeszcze bardziej przydatne może to być podczas różnego rodzaju konferencji, gdzie głos prezentera będzie wysyłany bezpośrednio do naszych słuchawek, a nie do głośników w sali, która może mieć gorsze nagłośnienie.

Zastosowań znajdzie się z pewnością znacznie więcej. Tego typu rozwiązanie może być pomocne chociażby dla osób z aparatami słuchowymi, które nie będą miały problemów z wyłapywaniem dźwięków z otoczenia, jeśli będzie on przesyłany bezpośrednio do aparatu. Przydatne może być też w miejscach publicznych gdzie np. jest jakiś telewizor, którego i tak nie słychać przez szum otoczenia. Z Auracast moglibyśmy podłączyć się do niego bezpośrednio. Bardzo zainteresowani tym rozwiązaniem są giganci branży smartfonów, na czele z Google, co może wskazywać na to, że Auracast trafi wkrótce również do systemu Android.

źródło: Bluetooth