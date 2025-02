BLIK będzie wygodniejszy od Apple Pay. Oni już to wiedzą

Płatności zbliżeniowe BLIK na iPhone

Zaczynając od samego tytułu, nie podano niestety technicznych szczegółów wdrożenia płatności zbliżeniowych BLIK na iPhone, które to ma nastąpić niebawem. Usłyszeliśmy jednak z ust Dariusza Mazurkiewicz, prezesa PSP odważną deklarację w postaci zapewnienia, iż będą one wygodniejsze niż Apple Pay.

Deklaracja odważna, aczkolwiek nie tak oderwana od rzeczywistości, w której to BLIK zbliżeniowy funkcjonuje już na smartfonach z Androidem obok płatności Google Pay - wystarczy spojrzeć na te wzrosty rok do roku:

Nie patrzcie na początek, bo opcja ta została udostępniona pod koniec 2021 roku, ale już w kolejnych latach mówimy o wzrostach liczby transakcji BLIKIEM zbliżeniowym na smartfonach z Androidem, na poziomie 100%.

Jak będzie z iOS przekonamy się już niebawem, tymczasem przejdźmy do innych liczb, których zazdroszczą wszystkie kraje na świecie z podobnymi rozwiązaniami płatniczymi.

Piękna historia BLIKA w Polsce - 7 miliardów transakcji na bilion złotych

Pierwszą transakcję BLIKIEM przeprowadzono w lutym 2015 roku, a więc dokładnie dekadę temu. Do dziś, korzystając z różnych kanałów płatności przeprowadzono aż 7 miliardów transakcji. Z czego prawie 2,5 mld tylko w zeszłym roku - to ponad połowa wszystkich transakcji z poprzednich 9 lat obecności BLIKA w Polsce.

Jeśli chodzi o kwotę tych transakcji, mówimy już o liczbach blisko biliona złotych.

Monika Król, wiceprezeska Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA:

BLIK w ciągu 10 lat nieodwracalnie zmienił sposób, w jaki Polacy płacą za swoje codzienne zakupy. Wyniki za ubiegły rok potwierdzają, że system rośnie dynamicznie i ma potencjał do dalszych wzrostów. Na początku działalności naszym głównym założeniem było stworzenie prostej i wygodnej metody płatności mobilnych. Dziś jesteśmy jednym z kluczowych graczy cyfrowego ekosystemu finansowego w Polsce. Usługi takie jak „BLIK Płacę Później” czy planowane wdrożenie płatności zbliżeniowych na iPhonach, to przykłady na to, że potrafimy odpowiadać na realne potrzeby klientów. Reklama

Jakie, inne ciekawe dane padły na konferencji?

Przelewacie pieniądze z telefonu na telefon na potęgę

To jak popularny jest BLIK w płatnościach w e-commerce, to wiedzą już chyba wszyscy, ale z roku na rok ich udział procentowy maleje na rzecz przelewów P2P na numer telefonu.

Jeszcze w 2023 roku stanowiły one więcej niż połowę z wszystkich kanałów płatności, w zeszłym roku zeszły poniżej 50%, rosną za to przelewy na telefon, które to stanowią już co czwartą transakcje BLIKIEM.

BLIK dogonił Allegro, aż 18,5 mln aktywnych użytkowników w Polsce!

Allegro według badania Mediapanel Gemiusa, ma niespełna 19 mln RU w miesiącu - mówimy tu o odwiedzających tę najpopularniejszą w Polsce platformę sprzedażową. Z BLIKA z kolei korzysta każdego miesiąca przynajmniej raz - 18,5 mln użytkowników.

Jak widać, wzrosty rok do roku są na poziomie 3 mln użytkowników, więc w przyszłym roku na pewno liczba ta przekroczy 20 mln aktywnych użytkowników BLIKA.

Przyjmujemy, że użytkownikiem jest osoba, która realizuje przynajmniej jedną transakcję w miesiącu. Od Q4 2021 do ogólnej liczby aktywnych użytkowników uwzględniamy także tych, którzy wykonują wyłącznie przelewy P2P.

Jaki jest potencjał dalszego wzrostu? Łącznie mamy 31 mln klientów banków w Polsce, którzy mają uaktywnione płatności mobilne BLIK, a więc 18,5 mln aktywnych użytkowników stanowi 60% z tej liczby, więc jest jeszcze o co walczyć.