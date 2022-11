Black Friday bez ściemy. Zobacz, co przygotował Predator dla fanów prawdziwych okazji!

Koniec ściemy na Black Friday. Dzięki tej promocji każdy może dostać laptop Acer Chromebook 315 lub nowość od Acer na rynku - elektryczną hulajnogę! Wystarczy kupić jeden z modeli sprzętu od Predatora objętych promocją w Media Expert (także stacjonarnie), zachować dowód zakupu, a następnie zgłosić swój udział na tej stronie. Promocja startuje 21 listopada i warto się spieszyć, bo laptopy i hulajnogi trafią do grona pierwszych 200 osób, które wypełnią formularz.

W gratisie hulajnoga Acer lub Chromebook!

Najszybsi będą mieć do wyboru jeden z dwóch dodatkowych sprzętów. Dlaczego warto je mieć?

Hulajnoga Acer Series 3 Escooter (model AES013) to najnowsza odsłona tego sprzętu. Zasięg to nawet 25 km, a ładowanie akumulatora zajmuje zaledwie 4 godziny. Do tego jest łatwa w przenoszeniu dzięki wadze, która wynosi jedynie 16 kg. Przyjazny wyświetlacz pokazuje prędkość, poziom naładowania baterii oraz inne dane. Trzy tryby prędkości ułatwią z kolei przełączanie między spokojną jazdą z prędkością 6 km/h, trybem normalnym na poziomie 10 km/h oraz w najszybszej możliwej opcji z prędkością do 20 km/h. Więcej informacji o tym produkcie można znaleźć tu.

Z kolei Acer Chromebook 315 to bardzo atrakcyjny laptop, który świetnie sprawdza się w codziennym użytku. Czas pracy na jednym ładowaniu baterii to nawet ponad 12 godzin. Komputer potrafi uruchomić się w zaledwie 6 sekund, a w środku czeka na ciebie niezwykle bezpieczny system operacyjny ChromeOS, dzięki któremu zyskasz łatwy dostęp do przeglądania Internetu, pracy biurowej, nauki i grania, nawet w te najbardziej wymagające tytuły dzięki technologii cloud gamingu.

Gratka nie tylko dla fanów Black Friday, ale również dla kreatywnych fanów!

To nie koniec atrakcji - Acer i Predator szukają też najlepszych memów i najbardziej zabawnych haseł reklamowych związanych z Black Friday. Wystarczy wejść na profil Predator Polska na Facebooku lub Instagramie i zgłoś swoją propozycję. Nagrodą jest w sumie 6 hulajnóg Acer Series 3 Escooter. Szczegóły można znaleźć w postach konkursowych. W pierwszej kolejności ruszy konkurs na najlepszego mema - tydzień później z kolei Predator będzie szukać najzabawniejszych haseł reklamowych.

Informacji o konkursach Predator na Black Friday można wypatrywać w kanałach społecznościowych Predator na Facebooku oraz Instagramie.