Albo kiedy Panasonic sprzedaje biurko do domu udające boks na open space

Komoru, bo tak producent nazwał swój produkt nie jest jednak nijakim boksem, a przyjazną, ciepłą, nieco designerską przestrzenią mającą zaoferować odrobinę prywatności wszystkim tym, którzy przywykli do pracy w biurze na dużej powierzchni – oddzieleni cienkimi ściankami. No i w sumie wizualnie bardziej pasuje do domu niż do biura, więc jako sam projekt zasługuje na pochwałę.

Komoru oferuje około metra kwadratowego przestrzeni, ścianki są niewielkie i nie zakrywają całego „pracownika”, jednak sądząc po zdjęciach prywatność jest tu raczej umowna i nie ma co liczyć na pomoc choćby w wideokonferencjach.