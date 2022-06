Wreszcie dobry western - tak się zapowiada "Billy the Kid"

Tom Blyth zagra jedną z głównych ról w spin-offie "Igrzysk śmierci", ale najpierw zobaczymy go w serialu "Billy the Kid", gdzie wciela się w najsłynniejszego amerykańskiego rewolwerowca.

Kiedy ostatnio oglądaliście western? Nie jest to jeden z najpopularniejszych gatunków obecnie, dlatego przy premierze większej produkcji, która zabierze nas na Dziki Zachód pojawiają się spore emocje. "Billy the Kid" stacji Epix, który trafia dziś na Viaplay, to serial skupiający się na tytułowej postaci, znanej także jako William Bonney. Ten amerykański rewolwerowiec zasłynął ze swojej skuteczności, ale nie wiemy o nim wszystkiego. Ustalono, że pojawia się na jednym zdjęciu, bo co do pozostałych nie ma pewności. Ale w jego rodzinnych okolicach ludzie wciąż wiedzą o nim całkiem sporo.

Zmierzenie się z tą legendą było dla Toma Blytha wyzwaniem, a o tym jak przygotowywał się do roli, jak wyglądała scenografia i czego dowiedział się o swojej postaci dowiecie się z naszej rozmowy. Przed premierą serialu na Viaplay rozmawialiśmy z Tomem, który zdobył tę rolę w okresie pandemii, a wtedy właśnie przebywał w wynajętym domku w głuszy, gdzie jak uważa najlepiej przygotował się do takiego występu. Co jeszcze zdradził? Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

Wywiad z Tomem Blythem - gwiazdą Billy the Kid

