Biedronka odpala petardę. Masa przydatnej elektroniki taniej

Już wkrótce w sieci sklepów Biedronka będą czekały korzystne okazje na produkty, które ułatwią codzienne życie i zadbają o komfort domowy. Niektóre z promocji aktywne są już od soboty i jest mało czasu na skorzystanie z nich. Z kolei inne dopiero zostaną objęte obniżką dopiero w czwartek. Wśród najciekawszych propozycji znajdziemy sprzęty kuchenne, gadżety elektroniczne i praktyczne rozwiązania do domu.

Reklama

Biedronka wyprzedaje elektronikę. W tym sprzęty kuchenne, przedłużacze i inne przydatne urządzenia

Do 7 lutego za jedyne 119 zł możesz nabyć frytkownicę beztłuszczową Jocca, która pozwala przygotować chrupiące i smaczne potrawy bez użycia oleju. Wyposażona w panel dotykowy LED, oferuje funkcję automatycznego wyłączania oraz regulację temperatury od 80 do 200°C. Moc 1400 W oraz pojemność 4 litrów sprawiają, że jest to idealne urządzenie dla każdej rodziny.

Wśród urządzeń dostępnych do soboty 15 lutego znajdziemy radio Smukee z funkcją Bluetooth, dostępne w cenie 79,90 zł. Urządzenie, stylizowane na retro, zachwyca nie tylko wyglądem, ale także możliwością odtwarzania ulubionej muzyki z różnych urządzeń. Dodatkowo oferuje gwarancję na 3 lata.

W sekcji praktycznych rozwiązań znajdziemy bezprzewodowy dzwonek do drzwi za 59,90 zł oraz wzmacniacz sygnału Wi-Fi w cenie 49,99 zł, który z pewnością poprawi jakość domowej sieci. Warto również zwrócić uwagę na obrotowy uchwyt na telewizor, umożliwiający ustawienie ekranu pod odpowiednim kątem, dostępny już od 39,99 zł.

Od 6 lutego w ofercie znajdziemy zgrzewarkę próżniową w cenie 74,90 zł, idealną do przechowywania żywności, oraz opiekacz 5 w 1 za 119 zł. Opiekacz oferuje wymienne płytki umożliwiające przygotowanie gofrów, tostów, a nawet wypieków w kształcie zwierzątek czy kwiatów.

Nie brakuje także drobiazgów, takich jak praktyczne przedłużacze Hykker w atrakcyjnej cenie 39,99 zł, które posiadają dodatkowe porty USB do ładowania urządzeń.