Wpięcie w mój domowy ekosystem dodatkowych urządzeń od Hykker zajęło mi tylko chwilę, podobnie jak aktywacja zarządzania nimi za pomocą głosu dzięki Asystentowi Google na głośniku Google Home i jedyne do czego mógłbym się teraz przyczepić, to brak dedykowanej aplikacji na iOS-a. Nie każdy dysponuje dwoma smartfonami z różnymi platformami, więc posiadacze iPhonów będą mieli pod górkę. Sama aplikacja na Androida jest zaskakująco udana i prosta w obsłudze. Oferuje mnogość opcji personalizacji oświetlenia i zdalnego zarządzania gniazdkiem (m. in. planowanie włączania i wyłączania), co jest zupełnie wystarczające.

Zapytaliśmy markę Hykker o plany związane z sektorem urządzeń smart home, a także o kilka innych związanych z tym temat spraw – jak tylko otrzymamy odpowiedzi, zaktualizujemy ten materiał.

Nowy rozdział dla IKEI

IKEA, posiadająca już w swojej ofercie całe mnóstwo technologicznych produktów, nie zamierza zwalniać tempa. Wszystko zaczęło się od ładowarek bezprzewodowych i lampek z modułami indukcyjnymi, by następnie szwedzki sklep skupił się na oświetleniu. Niezwykle rozbudowana dzisiaj oferta została poszerzona o głośniki Symfonisk w postaci półki i lampki. Było to bardzo znaczące w historii firmy wydarzenie, bo owe głośniki są pierwszymi produktami w historii na sklepowych półkach IKEI, na których widnieje także inne logo. Współpraca z Sonosem była znakomitą decyzją, ale to nie koniec, a wręcz przeciwnie – nowo utworzony dział zapowiada wiele działań i premier w przyszłości, a pierwszymi zapowiedziami podzielono się zaledwie wczoraj.